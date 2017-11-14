(Görüntülü Haber) Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: "Oyuncularıma inanıyorum"

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

Elazığspor, TFF 1\'nci Lig\'in 12\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmana milli takımından dönen Elmar Bjarnason ile Yunanistan\'da tedavisine devam edilen Andreas Tatos katılmadı.



Elazığspor Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından teknik direktör Hüseyin Kalpar, önümüzdeki hafta sonu oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçının değerlendirmesini yaptı. Bunun kendisi için ilk maç olacağını belirten Kalpar, \"Manisaspor maçı benim ilk maçım olacak. Biliyorsunuz ki maç kazanmak çok kolay değil. Kaybetmek çok kolay. Çok basit bir hata yaparsınız maçı kaybedersiniz. Kazanmak için çok iyi şeylerin ortaya çıkması lazım. Kazanmanın gereklerini iyi yapmak gerekiyor, doğru koşu yapmak, doğru mücadele etmek gerekiyor. Her şeyden önce kazanmak için çok varyasyon yapmak gerekiyor. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum\" dedi.



Grandmedical Manisaspor maçından iyi bir skorla dönmek istediklerini ifade eden Kalpar, \"Hiç bir maç kolay olmamıştır. İyi takım, güçlü takım diye ayırt etmemek gerekiyor, herkes herkesi yenebiliyor. Bundan önce yaşanmış bir sürü olaylar var, bunun bilinci içerisindeyiz. Yeter ki biz sahaya benliğimizi doğru yansıtalım\" şeklinde konuştu.



Cezalı futbolcularının olduğunu anlatan Kalpar, \"Tatos\'un tedavisinin Yunanistan\'da tamamlanıp buraya dönmesi uygun görülmüştü. Elmar aramıza katılacak. Cezalı oyuncularımız var. Ne olursa olsun bizim işte bahane hiçbir zaman işe yaramamıştır. Hiçbir bahanemiz yok ve çıkıp aslanlar gibi, kazanma hüviyetinde bir takım olmamız lazım. En iyisini sahaya yansıtırsın, kazanamayabilirsin. Oyuncularımızı o zaman tebrik ederiz. Kazanmak için o mücadeleyi ortaya koymak gerekir\" diye konuştu.