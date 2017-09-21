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(Görüntülü Haber) Elazığ'da yük trenine çarpan kamyon ikiye bölündü

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, freni boşalan moloz yüklü kamyon, hemzemin geçitte yük trenine çarptı

21 Eylül 2017 19:22

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, freni boşalan moloz yüklü kamyon, hemzemin geçitte yük trenine çarptı. Kazada kamyon ikiye bölünürken, sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. 61 yaşındaki Seyit Ali P. yönetimindeki 23 LF 274 plakalı kamyon, seyir halindeyken freni boşaldı. Hemzemin geçite doğru hızla ilerleyen kamyon, 54 bin 401 sayılı alçı taşıyan yük trenine çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisi ile ikiye bölündü. İkiye bölünen kamyondan mucize eseri sağ kurtulan sürücü Seyit Ali P., kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü, ayakta tedavi edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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