(Görüntülü Haber) Elazığ'da taşımalı eğitim ile liselere taşınan öğrenciler isyan etti

ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'daki liselere taşımalı eğitim ile köylerden getirilen yaklaşık 105 öğrenciyi taşıyan servislerin 14\'er öğrenci yerine 20-22 öğrenci alması ve öğrencilerin okula bir saat erken bırakılıp 1 saat geç alınmasına tepki gösteren öğrenciler, servis içinde yaşadıklarını görüntüleyip ilgili kurumlara şikayette bulundu. Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, yaptıkları denetimlerde bazı araçların belirlenen şartlara uymadığının tespit edildiğini ve gerekli cezaların kesildiğini söyledi. Elazığ\'da taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören lise öğrencileri, taşımalı eğitimde kullanılan servislere adeta isyan etti. Merkeze bağlı Tepeköy, Ürünveren, Sarıyakup,Tadım, Ballıca, Karaman, Ziyaret köy, Yemişlik, Çifteminare ve Yeniköy köylerinde yaşayıp Elazığ merkezdeki Meslek, İmam Hatip ve Anadolu liselerine gelen öğrenciler, servislerin balık istifi gibi doldurulduğunu, okullarına 1 saat erken bırakılıp bir saat geç alındıklarını söyledi. Şikayetlerinden sonuç alamayan öğrenciler, normal şartlarda 14 koltuk bulunan servislere ayakta ve balık istifi gibi doldurulan öğrencilerin servis içinde yaşadıklarını cep telefonları ile görüntüleyip yetkililere gönderdiklerini söyledi. Öğrenciler, bu yıl ihalesi yapılan ve yaklaşık 105 lise öğrencisini taşımalı sistem ile kent merkezine taşıması gereken firmanın, 7 minübüs yerine 3-4 minibüs ile bu işi yaptığını iddia etti. Konuyu BİMER ve Elazığ Milli Eğitim müdürlüğüne taşıdıklarını ancak şimdiye kadar köklü bir çözüm bulunmadığını söyleyen öğrenciler, en yakını 8 kilometre en uzağı 40 kilometre olan köylerine çoğu zamanda ayakta gidip geldiklerini söyledi. Öğrenciler, bazen uygulama yapıldığını ve sadece para cezası kesildiğini de belirterek, bunun yeterli olmadığını söyledi. Konu ile ilgili Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ genelinde 94 Taşıma Merkezi okuluna 291 araçla 455 yerleşim yerinden 4616 öğrencinin taşındığını belirterek, \"Yapılan taşıma ihalelerinin hemen ardından müdürlüğümüz tarafından taşıma yapan şirketler ve araçlar belirli periyotlarla zamansız bir şekilde denetlenmeye başlamış, taşıma şartlarına uymadığı tespit edilen firmalara gerekli uyarılar yapılarak ceza kesilmiştir. Bu denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve Jandarma Trafik ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Müdürlüğümüz tarafından sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hiçbir firma veya araca tarafımızdan müsamaha gösterilmeyecektir. Uygun olmayan araçla veya kapasitesinin üstünde öğrenci taşıyan araçlar yapmış olduğumuz sözleşmedeki maddeler uyarınca en ağır şekilde cezalandırılacak, öğrencilerimizin can güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir olumsuz duruma müsamaha gösterilmeyecektir\"dedi. Gürtürk yazılı açıklamasında, yaptıkları denetimlerde bazı araçların belirlenen şartlara uymadığının taraflarından tespit edildiğini de belirterek, \"Hem gerekli mali cezalar kesilmiş, hem de konuyla ilgili idari inceleme başlatılarak şartlara uymayan firmaların sözleşmeleri iptal edilmiş ve teminatları yanmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliğinin bizim için her şeyden önemli olduğunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz\"dedi.