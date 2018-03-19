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(Görüntülü Haber) Elazığ'da Jandarma, yazlık kıyafetlerini giydi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu yıl ilk kez yeni yazlık kıyafetlerini giyerek denetimlerini yaptı

19 Mart 2018 19:59

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bu yıl ilk kez yeni yazlık kıyafetlerini giyerek denetimlerini yaptı. Merkez tarihi Harput Mahallesi\'nde denetim yapan jandarma ekipleri, kimlik kontrollerinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Harput Mahallesi\'nde bulunan piknik alanlarında yeni yazlık kıyafetleriyle denetim yapan jandarma ekiplerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, jandarma ekiplerinin yaptığı güzel çalışmanın halk tarafından takdir edildiğini belirterek, \"Harput\'ta jandarma karakol ekipleri güzel bir çalışma yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca jandarmamız yeni kıyafetleriyle de çok güzel tepkiler alıyor. Harput\'ta yapılan bu çalışmalar ile olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmaya başladı. 34 noktaya yerleştirilen kameralar ile her yer takip ediliyor. Yapılan kimlik kontrolleri ile de vatandaşlarımız daha huzurlu ve daha güvende\" dedi. Kontroller sırasında piknik yapan vatandaşlar, jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

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