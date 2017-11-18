(Görüntülü Haber) Elazığ'da hobi olarak başladığı Tavuk sevgisini ticarete dönüştürdü

Haber-Kamera Erkan BAYELAZIĞ, (DHA)-ELAZIĞ\'da, emekli olduktan sonra tavuklara olan sevgisi nedeniyle sırf yakın akrabalarının yumurta ihtiyacını karşılamak için küçük bir çiftlik kuran Mehmet Cebeci, devlet desteği olmadan büyüttüğü ve 1000 tavuğun bulunduğu 10 dönümlük çiftliğinde, yumurta ve tavuk ticareti yapmaya başladı. Cebeci, 10 dönümlük arazi üzerindeki çiftlikte tavuklarıma sadece yem verdiğini belirterek, Yonca da veriyorum. Ayrıca gübre döktüm.Tavuklar solucan yesin diye. Vatandaşlarımız gelsin bu doğal çiftliğimi gezsin, illaki alışveriş yapmak gerekmiyordedi. Elazığ\'da emekli olduktan sonra kendine ait 10 dönümlük arazisinde çocuklarının ve akrabalarının yumurtalarını karşılamak ve tavuklara olan sevgisini gidermek için küçük tavuk çiftliği kuran 55 yaşındaki Mehmet Cebeci, doğal ortamda beslediği tavuklara ve yumurtalarına ilginin artması üzerine yumurta ve tavuk ticareti yapmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl önce tavuklara olan sevgisi yüzünden kendine ait arazisinde bir çiftlik kurduğunu belirten Cebeci, Ben emekliyim. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Hobi olarak bu işe başladım. Daha sonra bu işi geliştirdim. Geliştirmemdeki amacım tüketicinin yumurtaya duyduğu ihtiyaçtır.Çiftliğimde tavuk ırkı olarak Ataks tavuklarını kullanıyorum dedi. Tüketicilerin yumurta alırken çok dikkatli olmasını isteyen Cebeci, Tüketicilerin aldıkları yumurtaları görerek alması lazım.Yani doğal ortamdan bu mamülleri alması gerekiyor.Köy yumurtası ile çiftlik yumurtasını ayırt etmeleri için mutlaka tespit ederek alışveriş yapmaları gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Beslediği tavuklara sevgiyle yem verdiğini anlatan Cebeci, 10 dönümlük arazimde tavuklarıma sadece yem vermiyorum. Yonca da veriyorum. Ayrıca gübre döktüm.Tavuklar solucan yesin diye. Ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız gelsin bu doğal çiftliğimi gezsin. İllaki alışveriş yapmak gerekmiyor. Bu güzellikleri görsünler. Bu ortamı gelip gezen vatandaşlara da bir koli yumurta hediye ediyorum. Tek isteğim gelip bu güzel ortamı görsünler şeklinde konuştu.