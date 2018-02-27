(Görüntülü Haber) El emeği ürünlerini satıp, Mehmetçiğe bağışlayacak

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da hobi olarak başlayıp, atölyeye çevirdiği evinin balkonunda tasarladığı takıları satışa çıkaran İsmail Ağca (48), elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını söyledi. Amasya\'nın Mehmet Paşa Mahallesi’nde yaşayan ve 1 yıl önce eşinin İzmir seyahatinden dönüşünde hediye olarak aldığı tespihin imamesini beğenmeyerek değiştiren ve takı tasarım konusunda beceri ve yeteneğinin olduğunu fark eden İsmail Ağca, kolye, bileklik, tespih yapmaya başladı. Evinin balkonunu atölye çeviren ve bir kurumda memur olarak çalışan Ağca, 5 bin lira değerindeki ürünlerini satışa çıkararak, elde edeceği geliri ‘Zeytin Dalı’ Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerle mücadele eden askerlere ve şehit ailelerine bağışlayacağını ifade etti. İsmail Ağca, “Eşim İzmir seyahati dönüşü hediye bir tespih aldı. Bu tespihin imamesini değiştirirken, bu işlere karşı bir yeteneğimin olduğunu keşfettim. Daha sonra hobi olarak başladığım takı tasarım işini genişleterek, bileklik, kolye, tespih ve takı tasarım ürünlerinin sayısını artırdım. Balkonda ürün asacak yerim kalmadı. Ürünleri tasarlarken, hayatın akışından meydana gelen stres ve yorgunluktan kurtulmak için bana bir terapi etkisi oluyor. Takı ürünlerimi değerli taş, yarı değerli taş ve kristal taşlarından tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımın yanında vatandaşlardan özel siparişler de alıyorum” dedi.