(Görüntülü Haber) 'El ele verelim kanseri yenelim'

Veysel DOGUÇ ADANA, (DHA) ADANA\'da Güney Adana\'da yaşayan vatandaşların, okur-yazarlığın artırılması, mesleki eğitimin istihdama dönüştürülmesi, sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele, girişimciliğin desteklenmesi ve kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi gibi birçok farklı alana hitap edecek şekilde hazırlanan \'Güney Adana Kalkınma Projeleri kapsamında, \'El ele Verelim Kanseri Yenelim\' etkinliği düzenlendi. Ahmet Yesevi Kültürevi\'nde düzenlenen etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. ERKEN TANI ÖNEMLİ Programın açılış konuşmasını yapan Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, kanserde erken tanının önemine değindi. Proje ile özellikle güney Adana\'da yer alan vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Özer şöyle konuştu Biz sağlıkçılar olarak kanserden korkmuyoruz. Korktuğumuz tek şey geç tanı konması. Bir toplumun gelişmesi ve başarısı kanser olgularının daha önce teşhis edilmesi ve bu teşhis sonrasında da onları çocuklarına ailelerine eşlerine yeniden bağışlamakla ilgili bir süreçtir. Onun için kadınlarımızı meme kanserinden kaybetmek istemiyoruz. İçerisinde her türlü tıbbi donanıma sahip özel aracımız var. Geçtiğimiz yıl sadece size tahsis edilen özel aracımızla 6 bine yakın film, tetkik aldık. Bunun sonucunda da tanı konulan 240 bayanı üst sağlık kuruluşuna sevk edip takip ettik ve onlar şimdi sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor. KADINLARIMIZI BİLİNÇLENDİRECEĞİZ Ardından konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, proje hakkında bilgi verdi. Demirtaş şöyle konuştu Bu eğitimler vasıtasıyla özellikle Güney Adana Bölgesi\'nde yaşayan hanım kardeşlerimizi kanser tarama yöntemleri konusunda bilgilendireceğiz. Kadınlarımızı kanserin erken teşhisi konusunda bilinçlendireceğiz. Bu sayede hastalık ilerlemeden, kişilerde psikolojik çöküntüye sebebiyet vermeden çağın vebasına çare bulma gayreti içerisinde olacağız. Projemizin adı üzerinde, \'Güney Adana\'da El Ele Verelim, Kanseri Yenelim.\' El ele vereceğiz, kanser konusundaki azim ve kararlılığımızı herkese göstereceğiz. Bu konuda en büyük desteği Sağlık Bakanlığımızdan ve bağlı kuruluşlarından almaktayız. Öte yandan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerimiz eliyle de kanser taramalarının yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Güney Adana Kalkınma Projesi\'nin sağlık konusunu da ana eksenine alan bir yapısı olduğunu \'Güney Adana\'da El Ele Verelim, Kanseri Yenelim\' projesiyle bir kez daha görmekteyiz. Belirttiğimiz konularda yürütülecek çalışmalarla kanserin erken teşhisi ve tedavisinde proje hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. Açılış konuşmalarının ardından Dr. Ayşe Han Karahan, Kansersiz Yaşam\' konulu sunum yaptı.