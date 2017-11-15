(Görüntülü Haber) Ekonomist Erkan Öz: Kağıt para sistemi Bitcoin'e göre zayıf ve kötü

İSTANBUL, (DHA) - Ekonomist Erkan Öz, Bitcoin ve mevcut kağıt para sistemini karşılaştırdı. Öz, \"Kağıt para bugün kullandığımız bir sistem ve açıkcası Bitcoin\'e göre zayıf ve kötü bir sistem. Çünkü özellikle büyük paralar dolar, euro öyle dizayn edilmişler ki sürekli değer kaybediyorlar. Şimdi bunlar Türk lirasına göre \'değer kazanıyor\' diye görüldüğü için yanlış anlama ortaya çıkıyor. Aslında bütün kağıt paralar değer kaybediyor. Çünkü tüm ülkelerde az-çok enflasyon var\" dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinde \'Dijital Para ve Yeni Finansal Mimari\' başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Ekonomist Erkan Öz panel öncesinde DHA\'ya Bitcoin hakkında açıklamalar yaptı. Bitcoin\'nin bilgisayar dosyası veya programı olarak düşünebileceğini aktaran Öz, \"Tarihte bir sürü şey para olarak kullanılmış. Bitcoin\'de bilgisayar dosyası, programı gibi para olarak kullanılıyor. Ama bilgisayardaki \'müzik dosyası\' da bir dosyadır, bunu da bazen para ile satın alırsınız ikisini karıştırmamak lazım. Bitcoin\'in farkı şu ki çok yüksek şifreleme tekolojisiyle üretilmiş dosya ya da programdır. Bir diğer çok önemli farkı merkezi olarak çalışan bir dosya veya program değil. Bitcoin\'i kabul eden işlem yapan bütün bilgisayarlada aynı anda birer kopyası bulunan dosya olarak düşünmek lazım bunu bu da önemli bir özellik\" diye konuştu. \"BİTCOİN\'NİN 3-4 AY İÇERİSİNDE FİYATI 5-6 KAT ARTTI\" Bitcoin\'de para kazanılabileceğini fakat kullanmadan önce iyi araştırılıp öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Öz, \"İnsanlar hemen para kazanılır mı? noktasına geçiyorlar, çünkü Bitcoin fiyatı hızlı yükseldiği için dikkat çekiyor. Para tabi ki kazanılabilir çünkü herhalde son 3-4 ay içerisinde 5-6 kat fiyatı arttı. Tabi bu aracı dikkatli kullanmak lazım. Araştırıp, öğrenip öyle girmek gerekiyor. Hiç bir şey bilmeden girerseniz, hızlı çıkışlar olduğu gibi hızlı düşüşler de oluyor. Bu noktada mağdur olunabilir\" ifadelerini kullandı. \"KAĞIT PARALAR ENFLASYONDAN DEĞER KAYBEDERKEN, BİTCOİN\'DE SÜREKLİ YÜKSELİŞ VAR\" \"Kağıt para bizim bugün kullandığımız bir sistem ve açıkcası Bitcoin\'e göre zayıf ve kötü bir sistem\" diyen Öz şöyle devam etti: \"Çünkü kağıt paralar öyle dizayn edilmişlerki sürekli değer kaybediyorlar. Özellikle büyük paralara baktığımız zaman dolar, euro gibi. Şimdi bunlar Türk lirasına göre \'değer kazanıyor\' diye görüldüğü için yanlış anlama ortaya çıkıyor. Aslında bütün kağıt paralar değer kaybediyor. Her yıl her ülkede yüzde 0,1 de olsa 1\'de 2\'de olsa bazılarında 10 oluyor bazılarında 50 oluyor ama enflasyon var. \"Enflasyon demek paranın değer kaybetmesi demek. Zaten modern para sisteminin en büyük sorunu bence bu. Bitcoin\'nin de bu kadar dikkat çekmesi, işlemlerinin gizli olmasından, devletlerin sizi yakalayamamasından değil asıl sebebi, diğer kağıt paralarda sürekli enflasyon olmasına rağmen Bitcoin de sürekli yukarıya doğru fiyat artışı olması, Bitcoin bunu çözüyor. \"Bu yüzden de elbetteki gelecekteki para düzenin içinde yeri olması gerekiyor çünkü kağıt paralar enflasyonda sürekli erirken Bitcoin bir şekilde uzlaşıp normal sistemin içine girerse ciddi bir yeri olacak gibi görülüyor. \" \"BİTCOİN SINIRLI OLDUĞU İÇİN DEĞER KAZANMASI MECBURİDİR\" Bitcoin\'nin kağıt paralardan en büyük farkının sınırlı basılması ve dünya üzerinde sadece 21 milyon tane olduğunu söyleyen Öz şöyle konuştu: \"Normal paralar dolar özellikle sınırsız basılıyor. 2008 krizinde Amerikan bankaları battığı zaman 200 yıllık tarihi boyunca ABD 825 milyar dolar basmış. Ama 2008\'den sonra birkaç yıl içinde 200 yılda bastığının dört katını bastı. Bunun karşısında Bitcoin\'in en önemli farkı sınırlı para sadece programda tanımlanmış kodlar gereği dünya üzerinde 21 milyon tane Bitcoin varolabilecek. Bu da madencilik dediğimiz bir bilgisayar süreci var onunla birlikte yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Şu anda dolaşımda bile 16-17 milyon Bitcoin var. 21 milyona ulaşması için 2140\'ların gelmesi gerektiği düşünülüyor. \"Buna karşılık sadece Amerikan Merkez Bankası\'nın (FED) parasal tabanında 4 trilyon dolar civarında para var. Yani bir yanda 4 trilyon var öteki tarafta 21 milyon var. Bide buna dünyanın diğer merkez bankalarını eklerseniz 20-30 trilyon dolara eş kağıt para var, ama bu tarafta sadece 21 milyon var. Bu para yayılıp daha fazla kullanıldıkça mecburen fiyatı yukarı doğru gitmek zorunda; çünkü öteki tarafta para sınırsız ve sürekli bir şekilde basılabiliyor sıfır maliyetle, Bitcoin\'de ise sadece 21 milyon var ve üretimi bitecek bu özellik olduğu için Bitcoin sistemle uzlaşıp entegre olduğu sürece sürekli değer kazanması mecburidir. \" \"BİTCOİN YENİ PARA SİSTEMİ OLDUĞU İÇİN ÇOK DALGALI BUNA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR\" Bitcoin\'in sınırlı ve sürekli fiyatı yukarı gideceğinden dolayı eğer kamu otoriteleriyle , devletlerle bir uzlaşı sağlanırsa, devletler Bitcoin\'e savaş açmazsa yatırımın düşünülebileceğini dile getiren Öz, \"Ama Bitcoin şu anda yeni gündeme gelen para olduğu için ve piyasası dar olduğundan en ufak bir girişte fiyatı çok yükseliyor en ufak bir çıkışta da fiyatı çok çabuk düşüyor. Yani çok dalgalı o yüzden bu dalgalanmalara dikkat etmek gerekiyor\" dedi.