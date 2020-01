(Görüntülü Haber) Ekonomi Bakanı Zeybekci, pamuğun ilk ürün törenine katıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Borsası\'nda pamuğun ilk ürün törenine katıldı. Törende konuşan Zeybekci, \"Bin yıldan beri bu coğrafyada pamuk üretiliyor. Dünyaya satıyorduk, bundan emin olun, bundan binlerce yıl sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Pamuk milli bir politika\" dedi.



İzmir Borsası\'nda pamuğun ilk ürünü için yapılan törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. Törende açılış konuşmasını İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli yaptı. Pamuğu \'beyaz altın\' olarak andıklarını söyleyen Kestelli, pamuğun değerli bir tarımsal ürün olarak tarımsal üretime ve tarım piyasalarına olumlu katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:



\"Pamuk, toplam tarım alanları içerisinde yaklaşık yüzde 2 pay alırken, tarladaki üretim değeri ile tarımsal hasılamıza yüzde 5\'e yakın katkıda bulunmaktadır. Diğer tarımsal ürünlerin piyasalarının da dengeli oluşması açısından pamuk üretimi hayati önem taşımaktadır. Pamuğun ikinci önemi ise küresel piyasalarda en rekabetçi sektörlerimizin başında gelen tekstil sektörünün temel hammaddesi olmasıdır. Türkiye yaklaşık 28 milyar dolar tekstil ve konfeksiyon ihracatı ile bu alanda dünyanın önemli oyuncularından birisidir. Nitekim, 2016 yılı itibariyle Türkiye, dünya tekstil ihracatının yüzde 3.8\'ini, konfeksiyon ihracatının ise yüzde 3.4\'ünü gerçekleştirmiştir. 2016 yılında 56 milyar dolar dış ticaret açığı veren Türkiye\'nin en fazla net döviz kazandıran sektörü, 16 milyar dolar net getiri ile tekstil ve konfeksiyon sanayidir.\"



Kestelli, son yıllarda pamuk fiyatlarının olumlu seyri nedeniyle bu sezon bölgedeki pamuk üretiminde yaklaşık yüzde 15 artış olmasını ve 200 bin ton sınırını aşmasını beklediklerini ifade etti.



İSTEKLERİNİ SIRALADI



İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise pamuk üretimi için önerilerini dile getirerek şöyle konuştu:



\"Kilogram başı destekleme miktarları her yıl en az enflasyon kadar arttırılmalı. Destekleme politikaları, doğru üretim planlaması adına en az 5 yıllık planlar halinde yapılmalı. Üretici, önündeki 5 yıl ne ekeceğine karar verebilmeli. Üretici desteklerinin adil dağılımının yapılması için yeni yöntemlere geçilmeli. Bazı suistimalleri önleyici tedbirler alınmalı. Lisanslı depoculuk için verilmesi düşünülen yeni destekler, hasada başladığımız şu günlerde artık bir an evvel hayata geçirilmeli ve bu çağdaş uygulamalar üreticimize acilen duyurulmalıdır. Bu politikalar hayata geçirildiğinde, bu yükselen trendin aynı hızda devam edeceğine ve yapılacak ilk 5 yıllık plan diliminde 1.5 milyon ton üretim rakamlarına ülkemizin ulaşabileceğine inanıyorum\" dedi.



EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: HER DESTEĞİ VERDİK



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise konuşmasına, \"Bugün pamuk günü, günlerden pamuk\" sözleriyle başladıktan sonra pamuğun Türkiye için çok önemli olduğunu anlattı. Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Binlerce yıldan beri bu coğrafyada pamuk üretiliyor. Dünyaya satıyorduk, bundan emin olun, bundan binlerce yıl sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Pamuk milli bir politika. Hindistan birinci, ikinci Çin, ABD üçüncü sırada. Pamuğu üretmeyi bırakmıyor. Pamuğu sadece tarımda değil, aynı zamanda dış ticaretini de destekliyor\" dedi. Pamuk üretiminin iki katından fazla arttığını da söyleyen Bakan Zeybekci, \"Bunun tekrar 1.5 milyon tona gelmesi için ne yapmamız gerekiyorsa, onu yapmalıyız. Pamuğu garanti altına almamızı lazımı. Ege bu bereketli topraklar, dünyanın en lüks moda markaları Bergama pamuğunu kavga dövüş alırlarmış. Bizim bu günlere mutlaka dönmemiz lazım. Hükümetin politikalarında bölgesel alan bazında planlamalarında pamuk tarlalarında mısır, buğday teşvik edilmesi yanlışları olabilir. Ama bunlardan dönülerek hızlı sonuç verdiğini göreceğiz. Hükümet olarak pamuğu desteklemeye devam edeceğiz. Hükümet olarak ihracatçımızın istediği tüm destekleri verdik. Yatırımcının istediği tüm destekleri verdik. Türkiye, dünyanın birçok ülkesini açık ara geride bırakması tesadüfü değildir. Her biri planlanmış ve elde edilmiş sonuçlardır. Toprağa dayanacağız. Pamukla, fındıkla, üzümle, incirle beraber. Elde ettiğimiz sonuçlar, Türkiye\'nin sürdürülebilir durumu elde edeceğiz. Hizmete ve mal ihracatı haline dönüştürüp, kendi finans kaynaklarımızı üretip, kimseye hesap vermediğimiz finanslara kavuşacağız.\"



Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Kuzey Irak\'taki referandum sonrası yaptığı açıklamayla ilgili kendisinin farklı konuştuğuna ilişkin sözlerini hatırlatıp, \"Hükümet adına tek konuşma makamı cumhurbaşkanımızdır, başbakanımızdır\" dedi. Konuşmalardan sonra ilk ürün pamuk satışına geçildi. Toplam 300 kiloluk ilk ürünü ise kilogramı 100 TL\'den Tariş aldı.