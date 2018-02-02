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(Görüntülü Haber) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Osmaniye'de

rİbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN- İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, bazı üretim tesisleri ile temel atma programına katılmak üzere Osmaniye'ye geldi

02 Şubat 2018 18:41

rİbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN- İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, bazı üretim tesisleri ile temel atma programına katılmak üzere Osmaniye\'ye geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, STK Temsilcileri, sanayici ve işadamları tarafından karşılanan Bakan Zeybekçi, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) Tosyalı Toyo Çelik Üretim ve Tosçelik Osmaniye Yassı-Yapısal Çelik Üretim Tesislerini gezdi. İŞÇİLERLE SELAMLAŞTI Fabrikada çalışan işçilerle selamlaşan Bakan Zeybekçi\'ye Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tesisler hakkında bilgi verdi. Basına kapalı görüşme yapan Bakan Zeybekçi, daha sonra Şenpiliç Gıda Sanayi Temel Atma Töreni ve JNC Mensucat Tekstil Sanayi Tesisleri\'ni ziyaret etmek üzere Kadirli ilçesine gitti.

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