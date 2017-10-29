(Görüntülü Haber) Ekmeklerini mangal kömüründen çıkartıyorlar

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - MARDİN\'den Erzincan\'a gelen Çetin Ailesi, dağlardan topladıkları meşe odunlarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü elde ediyor. Yaklaşık 6 ay odun kömürü üreten aile, bunları satarak geçimlerini sağlıyor. İliç ilçesine bağlı Uğur Köyü yakınlarında kurdukları çadırlarda yaşayan Çetin Ailesi, meşe ormanlarından izinli olarak kestikleri odunları günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 20 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü haline geliyor. Zor şartlarda ailesiyle birlikte çalıştığını kaydeden 46 yaşındaki Selahattin Çetin, Mardin\'de yaşadıklarını ve yılın altı ayını mangal kömürü üretmek için geçirdiklerini söyledi. 15 kişilik ailesi ile birlikte bahar aylarında İliç\'e geldiklerini belirten Çetin \"Burada çalışacağımız alana çadırlarımızı kuruyoruz. Burada çalışıp burada yatıyoruz. Belirlenen alanlardan ağaçları keserek dağdan indiriyoruz. Daha sonra ağaçları istediğimiz boylarda kesiyoruz ve günler süren kule yapımına geçiyoruz. Düzenli olarak yığılan odunların üzerlerini külle kapatıyoruz. Ardından 20 gün süren bir yanma sürecine başlıyoruz. Geceli gündüzlü nöbetler tutarak odunların külün altında yavaş yavaş yanarak kömüre dönüşmesini sağlıyoruz. Yaptığımız işin çilesi çok, ormanda tehlikesi var, uzun süre duman soluyoruz ancak emeğimizin karşılığını alacak para kazanamıyoruz\" diye konuştu. Küçük yaşlardan beri ailesinin yanında aynı yöntemle mangal kömürü üreten 25 yaşındaki Ferhat Çetin ise geceleri uyumadıklarını ve yaktıkları ocakları beklediklerini bildirdi. Çetin, \"6 ay çadırda yaşıyoruz ve ocakları bekleyerek çalışıyoruz. Zahmetli ve uzun süren işin ardından ürettiğimiz kömürün kilosunu 1.5 liradan satıyoruz. Yaptığımız işe, emeğimize değmiyor\" dedi.