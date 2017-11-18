(Görüntülü Haber) Ekmek gramajının düşmesi kaos getirir

HaberOktay ENSARi-KameraYasin DALKILIÇ KAYSERİ, (DHA)Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık ekmek gramajının düşmesi fiyatının da buna bağlantılı geriye çekilmesinin kaos getireceğini söyledi. Fırın sahibi ve unlu mamulleri üreticisi Selim Açık ülke genelinde 250 gram ekmeği 70 ve 1.25 TL\'ya satanlar olduğunu,o nedenle bu dalgalanmanın ekmek gramajında kaosa yol açacağına dikkati çekerek Tek fiyat uygulamasına gidilmesi gerekirdedi.Selim Açık 250 gram ekmeğin 200 grama düşürülmesi konusunda yapılan yanlış açıklamalarla birlikte yanlış uygulamalarında önünü açmaktadır. Federasyonumuz olarak bu bilgi ve yanlış açıklamaların neler getireceğini biliyoruz. 250 gr 1 TL fiyat ile ülke genelinde satılan ekmeğin, yüzde 30\' luk dilimi bayi karı olarak üreticilerimizin cebine girmemektedir. Kalan 70 kuruşluk fiyatın içerisinde ise 40 kuruşluk diliminde işçilik, yakıt, taşıma ve 20 kalemden oluşan giderlerini kapsamaktadır. Sadece 30 kuruşluk dilimi ise un, maya ve sudan oluşmaktadır. Kamuoyunda ekmeğin gramajının beşte bir düşürülmesi ile birlikte ekmeğe de yüzde 25 lik otomatik olarak zam alınmış olacak gibi açıklamalar bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bu tür haberler sadece kafa karıştırmakla birlikte biz üreticileri de zor durumda bırakmaktadır. 250 gramlık ekmeğin içerisinde un su ve maya maliyeti sadece 30-32 kuruştan ibarettir. Ekmeğin gramajının 50 gr düşürülmesi 1 tl ye satılan ekmeğin içerisinde 0,50-0,70 kuruşluk üreticinin menfaatine yansıyan rakam olacaktır. Yani fırıncı gramajın düşmesi durumunda yüzde 5-7 lik bir zam yapmış olacaktır. Bu zammın bedelini ise fırıncılar son 4 aylık dilimde yüzde15 zamlanan un girdisi,yüzde 15 artan mazot ve diğer girdi zamları ile zaten kaybetmiştir. Ekmeğin gramajı düşürülmese bile fırıncı kardeşlerimiz son 4 aylık girdi artışından dolayı minimum yüzde 10 ila 20 lik bir zam talebinde bulunmak zorunda kalacaktı. Zam talebinde bulunan illerimizde oldu. Zammını alıp uygulamaya girmesini bekleyen illerimizde var. Bu gramaj düşürülmesi olayı sadece fırıncının yeni zam talebinin önüne geçilmesinden başka bir yansıması olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ise ekmeğin fiyatının düşürülmesi fırıncının da aynı ay zam talebinde bulunmasının zorunlu olacağı anlamına gelmektedir. Bu da kaçınılmazdır. diye sözlerini tamamladı.