(Görüntülü Haber) Ekmeğini ağaçtan çıkarıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı İlçesi\'nde yaşayan işçi emeklisi 72 yaşındaki Ahmet Bincan, çam ağaçlarından yaptığı süs eşyalarını pazarda satıyor. Ömrü yettiğince işini sürdüreceğini söyleyen Bincan, ağacın plastik süs eşyalarından daha sağlıklı ve güzel olduğunu söyledi. Koçarlı\'da küçük bir dükkanda uzun yıllar elektronik cihazlarla uğraşan Ahmet Bincan, emekli olduktan sonra kendisini çam ağaçlarından yaptığı süs eşyalarına adadı. Ürünlerini pazarda açtığı sergide satan Bincan, ev ekonomisine de katkı sağladı. Yaptığı süsü eşyalarıyla övündüğünü ifade eden Bincan, \"2005 yılına kadar elektronikle ilgili işler yaptım. Daha sonra emekli oldum ve bu işleri yapmaya başladım. Elektronik ile ilgili işyerim vardı onu da oğullarıma devrettim. Benim için yaptığım bu iş çok iyi oldu. Hem zaman geçiriyorum, hem de para kazanıyorum. Şu anda yaklaşık 40 çeşit süs eşyası var. Herkes memnun kalıyor. Ömrüm yettiğince bu işi yapmaya devam edeceğim\" dedi. Yaklaşık 2 yıldan beri merhum Başbakan Adnan Menderes\'in köyü olan Çakırbeyli\'deki pazarda ürünlerini sattığını söyleyen Bincan, \"Yaptığım süs eşyalarını satıyorum. Yaptığım eşyalar pazara gelenlerin çok beğenisi kazanıyor. Her hafta farklı siparişler de alıyorum. Yaptığım eşyalara, işçiliğine göre fiyat biçiyorum. 50 TL\'den 250 TL\'ye kadar fiyatlar değişiyor. Bazı eşyaları iki günde ancak tamamlayabiliyorum. Çok özeniyorum. Çünkü vatandaş para veriyor, eve götürdüğünde uzun süre kullanmalı, kırılmamalı. Ağaç eve güzellik veriyor. Plastik süs eşyalarından çok daha iyi\" dedi.