(Görüntülü Haber) Ekiplere yakalanınca, kaçak kesim etlerin yerini gösterdi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda kaçak kesim 2 ton et, 3 ton da sakatat ele geçirildi. Ekipleri karşısında gören depo sahibi, kaçak etlerin yerini kendi gösterdi. Merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi Ali Paşa Mahallesi\'nde bulunan bir depoda kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kepenkleri açarak deopaya girdi. Yerde plastik leğen ve poşetler içerisinde kilolarca et bulundu. Etleri doğrayan Mehmet Kurt, \"Karkaslardan birini evime kavurma yapacaktım. Ama şurada kaçak et var, siz bilirsiniz. O etlerden bir tanesi benim. Bunu çocuğum almış. Ben eti de size veriyorum. Herhangi bir şeyi varsa imha edin. Buyurun. Böyle gösteriyorum. Hatır gönül rica üzerine almışım, evime kavurma götürüyorum\" dedi. Ekipler, depoda inceleme ardından sağlıksız ortamda bulunan kaçak etlere el koydu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri etlerden numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mehmet Kurt hakkında cezai işlem uygulanırken, depo mühürlendi.