(Görüntülü Haber) Ekinci'den uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen madde bağımlılığıyla mücadele için, \'Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır\' çalıştayında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Bu ülkenin birliğine karşı olanlar, gençlerimizi bizden alma konusunda çeşitli yollara başvuruyor, bunlardan birisi de tabi ki madde bağımlılığı. Sayıları, yaşları söyleniyor, tabi mutlaka gerçeklik payı vardır. Ama önemli olan artık bu konuyla mücadele etmek zorundayız. Geç kalmışız, bundan sonra hiç olmazsa geç kalmayalımdedi. Eyyübiye Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele için, \'Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır? çalıştayı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen 1. Bölgesel Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayına alanında uzman psikologlar, sosyal medya fenomenleri, sosyal hizmet uzmanları ile aktivistler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, toplumu yakından ilgilendiren ve toplumun kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığıyla ilgili düzenlenen bu çalıştayın sonunda bir yol haritası belirleyip çalışmalarını buna göre sürdüreceklerini söyledi. Şanlıurfa\'nın en büyük ilçesi olan ve 150\'i Suriyeli olmak üzere yaklaşık 525 bin nüfuslu Eyyübiye\'nin sürekli kırsaldan göç aldığına vurgu yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci uyuşturucuyla mücadele konusunda geç kaldıklarına ifade ederek şunları söyledi Eyyübiye ilçemiz sürekli kırsaldan göç alan bir ilçemizdir. 150 bin Suriyeliyle beraber toplam 525 bin nüfusumuz var. Toplamda 36 mahallemiz var. Bunlardan biri sadece planlı mahalle, diğerleri getto tarzı bir yapılaşmanın olduğu bir yer. Haliyle kırsaldan ve taşra ilçelerin de ilk durağı. Ekonomik anlamda en uygun yer orası. Tabi o çarpık kentleşme ve fiziki yapılar ister istemez o insan ruhu üzerinde de olumsuz etkilerde bulunuyor. Ekranlar aracılığıyla gençlerimiz o güzel yerleri görürken, sokağa çıktıkları zaman sosyal yaşam alanları konusunda kısıtları varsa bu onları isyana teşvik ediyor. Ve haliyle suiistimal edilecek konular ortaya çıkıyor. Bu ülkenin birliğine karşı olanlar da bu tarz konuları işleyerek geçmişle bağımızı koparmak, gençlerimizi bizden alma konusunda çeşitli yollara başvuruyor, bunlardan birisi de tabi ki madde bağımlılığı. İlk günden itibaren bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sayıları, yaşları söyleniyor, tabi mutlaka gerçeklik payı vardır. Ama önemli olan artık bu konuyla mücadele etmek zorundayız. Geç kalmışız, bundan sonra hiç olmazsa geç kalmayalım. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama burada da ortak bir dil kullanılması lazım, önceliklerin belirlenmesi lazım. Kurumlara göre önceliğin değişmemesi lazım. Eğer bu bir yaraysa, sıkıntıysa Şanlıurfa\'mızda, ilçemizde, buna bizim ciddi bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Hastalığımızla yüzleşelim, teşhis edilmiş durumda. Bu yüzleşme sonucunda da tedaviye iyi bir şekilde başlayalım. Belediye olarak şuana kadar 49 bin ailemizin evine konuk olduk. Sorumluluk alanımızda bulunan 150 madde bağımlısı gencimize gerekli destekleri verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bu gençlerimize geç olmadan sahip çıkmamız gerekiyor.Biz eğer geleceğimizi imha etmek istiyorsak, o zaman geleceğin gençlerini inşa etmekten vazgeçmemiz lazımdır. Başkan Ekinci\'nin ardından söz alan madde bağımlısı aileler ise çocuklarının madde bağımlısı olması nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını ancak Eyyübiye Belediyesinin kendilerine uzanan yardım eli sayesinde gençlerini geri kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çalıştay\'da Uzman Doktor Muhsin Koray Kılıç, bağımlılığın kavramı, Prof. Dr. Kültekin Ögel, bağımlılıkta tedavinin temel ilkeleri, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bağımlılıkta yaygınlık araştırmaları ve önleme çalışmaları, Uzman Psikolog Melike Şimşek bağımlılık ve aile Uzman Dr. Ferhat Sarı, AMATEM faaliyetleri hakkında sunumlarda bulundu. Çalıştayın ikinci bölümünde ise Sivil toplum Kuruluşlarının konuşmalarıyla devam etti.