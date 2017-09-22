(Görüntülü Haber) Ek Görüntüyle İstanbul'da Sağanak Ve Dolu Yağışı Etkili Oldu

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



İstanbul\'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve zaman zaman da dolu yağışı etkili oldu. Zeytinburnu Cevlizlibağı’da yağmura yakalanan vatandaşlar metrobüs duraklarına sığındı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler ise sırt çantasıyla ve üzerlerinde bulunan ceketlerle korunmaya çalıştı. Şiddetli yağışla birlikte dolunun da etkili olduğu görüldü.





Yağmur nedeniyle Bayrampaşa’da Maltepe Caddesinde bulunan altı geçidi su birikinti oluştu. Bazı vatandaşlar su birikintisine girmemek için duvarı çıkarak ıslanmaktan kurtuldu. İstanbul Büyükşehir Beleditesi ekipleri alt geçide biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.



Köprüde mahsur kalan Servet Çelik, \"Duvarın üzerine çıktık. Oradan iki arkadaşın yardımıyla çıktık. Halimiz duman sırılsıklam olmuş durumdayım. Burası kacıncı defa böyle oluyor.Bilmiyorum neden böyle oluyor. Yağmurlarda Son bir buçuk aydır burası bu şekilde.\" dedi.



İstanbul\'da yağışın yanısıra sürekli çakan şimşekler de gece yarısı adeta gökyüzünü aydınlattı.