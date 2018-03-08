(Görüntülü Haber) (ek görüntü)- Cihangir'de göçük altında kalan araçlar çıkarılıyor

- Yoldan geçenler büyük tehlike atlattı, duvarın altında kalan 3 araç hasar gördü. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Cihangir\'de istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü. Beyoğlu Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak\'ta saat 14.00 sıralarında yağmurun etkisiyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında 3 araç kaldı. Göçme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Yoldan geçenler çöken duvar nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Olay yerine kısa süre sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken göçük altında kalan bir araç çıkarılarak çekici ile götürüldü.