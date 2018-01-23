(Görüntülü Haber) (Ek Bilgilerle) İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

* İDO 9, BUDO 11 seferini iptal etti. Haber-Kamera: İstanbul DHA İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO\'nun iptal ettiği seferler şöyle: 07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 10.15 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 10.45 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü BUDO\'nun iptal edilen seferleri ise şöyle: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)