(Görüntülü Haber) (Ek bilgilerle) - İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Alper KORKMAZ-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO\'nun tüm iç hat deniz otobüs seferleri sabah bir süre yapılamadı. Seferler 09.30\'da normale dönerken hızlı feribot ve dış hat seferlerinde iptaller devam ediyor. İDO\'da iptal olan hızlı feribot ve dış hat seferler: 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot 07:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 08:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü BUDO\'da iptal olan seferler: 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu 16:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)