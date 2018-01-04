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Ekonomi

(Görüntülü Haber) EİB ihracatı 12 milyar dolara yaklaştı

İZMİR (DHA)EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolar olan ihracatı, 2017 yılında yüzde 9'luk artışla 11 milyar 838 milyon dolara çıkardı

04 Ocak 2018 19:09

İZMİR (DHA)EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolar olan ihracatı, 2017 yılında yüzde 9\'luk artışla 11 milyar 838 milyon dolara çıkardı. Ege İhracatçı Birlikleri, Aralık ayında 1 milyar 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB ihracatı 2016 yılı Aralık ayında ise 922 milyon 460 bin dolar olmuştu. EİB\'nin ihracatı 2016 yılı Aralık ayına göre yüzde 17 artış gösterdi. Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılında yüzde 9\'luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık dövizi Türkiye?ye kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri\'nin 2017 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 6 milyar 448 milyon dolarla büyük dilimi oluştururken, EİB\'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12 arttı. Ege Bölgesi\'nden yapılan tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3\'lük yükselişle 4 milyar 520 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 14?gelişimle 869 milyon 695 bin dolara yükseldi. 2017 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 8 tanesi 2016 yılına göre ihracatlarını arttırırken, 4 tanesi 2016 yılı performansının gerisinde kaldı. ÜNLÜTÜRK, HEDEFİMİZİ TUTTURDUK Ege İhracatçı Birlikleri\'nin 2017 yılı için ortaya koyduğu 11.5 milyar dolar ihracat hedefini aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı için ise; yüzde 8\'lik ihracat artış hedefleri olduğunu kaydetti. Ekonomistlerin 2017 yılının başında 2017 yılını \'Talebin nazlı olacağı bir yıl olarak\' tanımladıklarını hatırlatan Ünlütürk, Bu olumsuz öngörülere karşın Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 7 bin 500 ihracatçı firma, 200?den fazla ülkeye ihracat yaparak 2017 yılı başında belirlediğimiz 11.5 milyar dolar ihracat hedefini geçti. 2018 yılında da benzer bir başarıyı tekrarlamak için katma değerli ürün ihracatı için tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuar, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti organizasyonları gerçekleştireceğiz diye konuştu. 250 MİLYARLIK KGF KAYNAĞI İHRACAT HEDEFLERİNİ TUTTURDU Hükümet tarafından 2017 yılı başında açıklanan 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynağı başta olmak üzere ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153.3 milyar dolarlık ihracat hedefinin tutturulduğuna işaret eden Ünlütürk, 2018 yılı için yüzde 8\'lik ihracat artışıyla 169 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedefe EİB olarak 12.5-13 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz dedi.

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