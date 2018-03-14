(Görüntülü Haber) Eğlence mekanı sahipleri dertli

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisar\'ın Sultandağı ilçesinde eğlence merkezi işleten iş yeri sahipleri, son günlerde kendilerine haksız uygulama ve baskılar yapıldığını belirterek, durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. İşletmelerin kapanış saatlerinin değiştirilmesiyle zor günler yaşadıklarını belirten iş yeri sahipleri, bu yüzden iş yapamadıklarını ve personel çıkarmak zorunda kaldıklarını anlatarak sorunlarına çözüm istedi. Sultandağı\'ndaki eğlence merkezi sahipleri, son dönemde baskı, haksızlık ve sürekli aramalar nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Bir araya gelerek basına açıklama yapan işletme sahipleri eğlence merkezlerinin kapanış saatinin gece yarısına çekilmesine anlam veremediklerini, eğlenmek için gelen insanların da kapanış saatini öğrenmelerinin ardından mekanlara bir daha gelmediklerini kaydetti. Yaşadıkları nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini aktaran iş yeri sahipleri, bu nedenle çalışanlarının işine son vermek durumunda kaldıklarını da kaydetti. Eğlence merkezlerinin çalışmaması, iş yeri sahipleri ve çalışan garsonların yanı sıra ilçedeki taksicilerin yanı sıra bir çok esnafı da etkilediği belirtildi. \'HAKSIZ UYGULAMALARA MARUZ KALIYORUZ\' İş yeri sahibi Bekir Akbıyık, yetkililerle görüşmelerine rağmen kapanış saatinin bir türlü değişmediğini söyledi. Yaşadıkları baskıdan dolayı işlerinin yolunda olmadığın anlatan Akbıyık, Bizim sıkıntımız var. Gerek güvenlik güçlerimizin, gerek kaymakamlığımızın gerekse de valiliğimizin haksız uygulamalarına maruz kalıyoruz. 21 yıldır bu işi yapıyorum, devletimize, ülkemize, bayrağımıza karşı en ufak bir yanlışımız yoktur. Burada çalışan 7 mekan var. Hepsi de çok düzgün şekilde çalışan arkadaşlar. Tabi ki ufak tefek sorunlar olacaktır. Çok önemli değil. Ama son 3 aydır çok haksızlıklara uğradık dedi. \'SORUNUMUZA ÇÖZÜM YOLU BULUNMUYOR\' Yetkililere sorunlarını anlatmalarına rağmen bir çözüm yolu bulunmadığına savunan Akbıyık, yaşanan sorun nedeniyle eğlence merkezlerinde çalışan garsonları işten çıkarmak durumunda kaldıklarını belirtti. Akbıyık, Bize karşı korkunç baskı var. Bu baskı neticesiyle iş yapamıyoruz ve hepimiz aç durumdayız. Burada çalışan 60 ile 70 arasında garson arkadaşımız var ve bunlar gariban insanlar. Günlük 50 TL yevmiyeyle çalışıyorlar. İş yokluğundan dolayı garsonların yarısını işten çıkarmak durumunda kaldık. Kendimiz mağdur durumda kaldık. Yani ne yapacağımıza da bilemedik. Yetkililere derdimizi anlattık. Fakat anlamak istemediler ve anlamadılar. Sanki Türkiye\'nin en büyük düşmanı biziz. \'Mekanlarımız aranmasın\' demiyoruz. Aransın ve yanlışımız varsa söylensin. Fakat bizim daha önceden kapanışımız saat 02.00\'ydi. Ama maalesef kapanışımız 00.00\'a çekildi diye konuştu. İlçede taksicilik yapan Şaban Bağ, şöyle dediTaksici esnafı olarak eğlence sektörlerine endeksliyiz. Bu nedenle eğlence sektörüne olan baskının artması işlerimizi de etkiliyor. İşlerimiz azaldı ve mağdur olduk. Siftah yapamadığımız gibi ödemelerimizi de yapamıyoruz. Yetkililerden yapılan uygulamaların esnetilmesini istiyoruz. Kasıtlı olmamasını istiyoruz. İki dakikalık yolda bile güvenlik güçleri bizi nerdeyse defalarca arıyorlar. \'BASKILAR BİZİ İŞSİZ BIRAKTI\' Eğlence merkezlerinde çalışan garsonlar adına konuşan Kenan Kaplan, şunları kaydettiGüvenlik güçleri son günlerde çalıştığımız iş yerlerimize baskıları artırdı. Baskılar nedeniyle biz de işsiz kaldık. Çocuklarım okula gidiyor ve ev kiramı bile ödeyemedim. Mağduruz. Devletin yapacağı bir şey varsa yapsın. Yoksa beni vali bey yanına oturttursun. Çalışmadığım için geçinmekte zorluk çekiyorum. Bir suçlu varsa cezasını çeksin. Bir kişinin suçu da varsa bu da diğerlerine mal edilmesin. \'BASKININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ\' Sultandağı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilal Şeker de eğlence merkezlerinin sorunlarının çözümü için yetkililerle görüştüğünü anlatırken, uygulamaların esnafa zarar verdiğini vurguladı. Başkan Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü Eğlence merkezlerini işleten esnafımız üzerinde sürekli baskı var. 2010 yılında ilçemizde 800 esnafımız varken sayı 400\'e düştü. Maalesef esnaf sayımız azaldı. Buradaki mekanlar üzerinde sürekli baskı var. Burası bir sektör. Buradaki insanlar çeşitli şekillerde para kazanıyor. Ama bu engellenmeye çalışıldı ve baskı yapıldı. Ayrıca burada çalışan insanlar da mağdur oldu. Bu sektörden 200\'e yakın insan ekmek yiyor. Bu baskının esnemesini istiyoruz. Burada kaçak içki ve hap gibi yasak olan şeyler bulunmaz. Bulunursa o iş yerini kapatsınlar. Biz de bunu istiyoruz. Suçu olmayan esnafımızı da mağdur etmenin bir anlamı yok. Bu konuyla ilgili Sultandağı belediye başkanıyla görüştüm. Düzeleceğini söyledi. Hatta başkan kapanış saatini 02.00\'ye aldığını söylemişti. Fakat kaymakamlık ve valilik belediyeye baskı yaparak kapanış saatini 00.00\'a geri aldı. Eğlence merkezi 00.00\'da kapanırsa buradaki insanlar nasıl para kazansın.