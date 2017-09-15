(Görüntülü Haber) Eğitim-Sen'den Mustafa öğretmene 'sürgün' açıklaması

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç İlçesi\'nde görev yaparken, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Soma\'nın kırsal Bozarmut Mahallesi\'ndeki bir ilkokula ataması yapılan sınıf öğretmeni Mustafa Şen\'e (47), Kamu Emekçileri Sendikaları Konferasyonu\'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Manisa Şubesi basın açıklamasıyla destek verip, eski görev yerine iade edilmesini istedi. Kırkağaç Cumhuriyet Rıza Nebahat Dolman İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Şen\'in, ilçede bulunan askeri birlikteki gıda zehirlenmeleri konusunda sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonucunda iki hafta önce Soma\'nın kırsal Bozarmut Mahallesi\'ne ataması yapıldı. 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı\'nda Bozarmut İlkokulu\'nda görev yapacak olan Mustafa Şen\'in isteği dışında, zorla atamasının yapıldığının ileri sürüp, tekrar okuluna dönmesi için Eğitim-Sen Manisa Şubesi tarafından Kırkağaç Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Şerif Ozan da destek verdi. Eğitim-Sen Manisa Şubesi Başkanı Metin Demirel, yaptığı açıklamada öğretmen Mustafa Şen\'in kendi isteği dışında, sırf sosyal medyada fikir ve ifade hürriyetini kullandığı için zorunlu olarak ataması yapılarak görev yerinin değiştirildiğini söyledi. Demirel, \"Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı önyargılı ve yanlı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Kırkağaç Eğitim-Sen Baştemsilcisi Mustafa Şen\'i Soma İlçesi kırsal Bozarmut Mahallesine sürgün etmiştir. Sürgüne gerekçe olarak ise \'Sosyal medya paylaşımlarıyla bir partiyi yani iktidar partisini hedef göstermesidir\' denilmiştir. İktidar hep doğru şeyler yapmayabilir. Yaptığı yanlış uygulamalarda mutlaka vardır. Bu yanlışları, yazı, yorum, sosyal medya paylaşım yoluyla belirtmek suç değil fikir ve ifade hürriyetidir. Mustafa Şen, öğretmenlik mesleğinin başarılarının yanında hayatını öğrencilere adamış laik, bilimsel eğitim mücadelesinde yerini almıştır. Sınıf öğretmenliğinin yanında tüm öğretmenlere örnek olan çalışmalar yapmış Kırkağaç\'ta tüm kesimlerin beğenisini takdirini toplamıştır. Kırkağaçtaki öğrenci velileri ve aklıselim kişiler bu sürgün olayına, bu haksız uygulamaya isyan etmiştir. Sürgünü durdurmak için kimi imza kampanyası kimi ise bürokrasiye ulaşarak yanlıştan dönülmesini talep etmiştir. Eğitim-Sen Manisa Şubesi Yürütme Kurulu olarak biz de Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençeri makamını ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirme yaptık. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün uygulamalarından duyduğumuz rahatsızlığı ilettik. Adalet konusunda çifte standartlar olduğuna inandığımız öyle örnekler mevcuttur ki haksız cezayı verenler de rahat olmamalılar. Başarıda ilçede sayılı öğretmenlerden olan Mustafa Şen kimseye hakaret etmemiştir. Devlet yöneticilerine ya da yasalara saygılı ve tarz sahibidir. Düşünce suç ise Mustafa Şen suçludur. Böylesi bir öğretmenin cezalandırılması, görevini özveri ile yapan diğer öğretmenlerinde şevkini kıracaktır. Kimsenin buna hakkı yoktur. Üyemiz Mustafa Şen\'in bir an önce Kırkağaç\'taki eski okuluna verilmesini talep ediyoruz\" dedi. \'BU YAPILAN BASKIDIR, DİKTATÖRLÜKTÜR, OTİRETERLİKTİR\' CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Mustafa Şen öğretmenin yanında olduklarını vurgulayıp, \"Burada bulanan tüm öğretmenlerimiz gibi Mustafa Şen de bu vatan topraklarının neresinde olursa olsun, her karışında aynı ciddiyetle aynı özveri ve sevgiyle coşkuyla çalışacaktır. Buna hiç şüphemiz yok. Kırkağaç\'ta bu eğitim öğretim hizmetini nasıl verdiyse Soma\'nın kırsal Bozarmut mahallesinde aynı hizmeti verecektir. Karşı olduğumuz şey, görev yerinin kendi rızasının dışında, keyfi, hukuksuz ve adaletsiz ve hiçbir şekilde bildiğimiz hukuk normlarıyla uyuşmayan uygulamayla değiştirilmesidir. Mustafa Şen öğretmenimizin, kendisine sadece gösterilen ve yazılı bir belge olarak verilmeyen bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle bu sürgünün gerçekleştiği bilgisine sahibiz. Bu paylaşımda Şen, Kırkağaç\'taki 6\'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı\'ndaki askerlerde besin zehirlenmesi ortaya çıktığı gece kendisi Manisa\'daki bütün milletvekillerinin burada olmasını arzu etmiş ve oradaki milletvekillerinin bilgisini yazıp, diğer milletvekillerinin nerede olduğunu sormuştur. Bu daveti, \'Kimi neden rahatsız etmiştir\' bunu sormak isterim. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimizin hizmetini satın alıyor. Yani, bu öğretmenlerimizin duygularını, düşüncelerini, onların özel hayatlarını satın almıyor. Bu yapılan baskıdır, diktatörlüktür, otireterliktir biz buna karşıyız. Bizim buradaki amacımız, hak, hukuk ve adalettir. Mustafa Hocamız\'ın Kırkağaç\'taki görevine dönüp, öğrencileriyle tekrar kucaklaşmasını diliyorum\" diye konuştu.