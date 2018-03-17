(Görüntülü Haber) Eğitim robotuyla Afrin'deki Mehmetçiğe moral

Celal KÖKCÜOĞLU SARUHANLI (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, Valiliğin \'Kodla(Ma)nisa Projesi\' kapsamında çeşitli sarf ve geri dönüşüm malzemeleri ile tasarlanan eğitim robotu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin şehrindeki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harikatı\'nda görev yapan Mehmetçikler\'e selam gönderdi. Manisa Valiliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 3 yıl önce Kodla(Ma)nisa adı altında bilişim teknolojileri eğitiminde değişim projesi başlattı. Proje kapsamında Manisa\'daki 292 ortaokulun, 5. ve 6. sınıflarında, bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde ve 7. ve 8. sınıfların ise seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinde algoritma, kodlama ve 3 boyutlu tasarım konularında eğitimler verilmeye başlandı. Bu eğitimlerde başarılı olan öğrenciler, ilçe merkezlerlerinde açılan kodlama atölyelerine yönlendirildi. SARF VE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ İLE TASARLANDI Bu atölyeleriden bir olan Kodla(Ma)nisa Saruhanlı Atölyesi\'nde Bilgisayar Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı tarafından öğrencilerle birlikte servo motorlar, çeşitli sensörler, mekanik, elektrik-elektronik parçalar ile 3D (3B- üç boyutlu) yazıcıdan çıkan parçalarla beraber, çeşitli yerlerden temin edilen sarf ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak 6 ay sürede el, kol, boyun ve ağız hareketine sahip bir eğitim robotu tasarlandı. Konuşma özelliği test edilen \'Robokod\' adı verilen eğitim robotu, Suriye\'nin Afrin şehrindeki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçikler\'e, Afrin\'de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına kolaylıklar dilerim diyerek, moral desteği verdi. Öğrencileri ile robotu tasarlayan Bilgisayar Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı, Robokod\'un yazılım ve robotik bilgisini pozitif anlamda geliştirip, farklı ufuklara yelken açmalarını sağlamak amacıyla tasarlandığını belirtip, Çünkü küçük yaşta bu tür eğitimlerden geçen öğrenciler, gelecekte zorlu problemler ve engellerin üstesinden kolaylıkla geleceklerdir. Robokod eğitim robotu, Türkiye\'de endüstriyel anlamda ilk olmasa da, eğitim anlamında Kodla(Ma)nisa Projesi sayesinde ilkler arasında yerini alacaktır. Robokod\'u tasarlarken, çeşitli yerlerden temin edilen sarf ve geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Gözlerini pinpon topu, vücudu için plastik cansız manken, diğer aksamları için lego parçaları, fanlar, sensörler, bilgisayar güç kaynağı, bazı parçaların hareketini sağlamak için de misina gibi çeşitli malzemelerden yararlandık dedi.