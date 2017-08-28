(Görüntülü Haber) Eğitim Bir Sen'den Batman Üniversitesi'ne siyah çelenk

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA)- EĞİTİM Bir Sen Batman Şubesi, son KHK ile ihraç edilen 3 öğretim görevlisi ile üniversitedeki uygulamalar nedeniyle Batman Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısına siyah çelenk bıraktı. . Son KHK ile ihraç edilen üç öğretim üyesi ile birlikte üunversitedeki uygalamaları nedeniyle Rektör Aydın Durmuş’u protesto eden Eğitim Bir Sen Şubesi, Batman Üniversitesi merkez kampusü girişine siyah çelenk bıraktı. Kampüs girişinde toplanan sendika üyesi yaklaşık 200 kişi, Rektör Prof. Dr. Durmuş\'a tepki gösterdi. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mehmet Ergin, “Batman Üniversitesi\'nin geçmişi karanlık ve her icraatı skandal olan rektörü istifa etmelidir. Samsun’da Türk Ocakları Derneği üyesi, Elazığ’da 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yandaşı, bir grup ulusalcı vekil ve Silivri mahkumu Ergenekoncu\'nun ıslak imza ile başlattığı \'Çözüm sürecine karşı iktidara milli uyarı\' cephesinin destekçisi ve 15 Temmuz’dan sonra rektör adayı olduğu için AK Partili görünen Aydın Durmuş’un geçmişi şaibelerle doludur. Durmuş’un uygulamaları 1990’lı yıllarda bölgemizde ve ülkemizde cereyan eden çarpık ilişkileri çağrıştırmaktadır. Geçmişini örtmek ve AK Partili görünmek için parti ve partililerin her türlü etkinliğine, işgal ettiği makamın itibarını düşünmeden koşturan Durmuş’un hangi telde oynadığı özel facebook sayfası gibi kullandığı Batman Üniversitesi\'nin resmi Web sayfasından da açıkça anlaşılmaktadır\" dedi. Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’u Amerika Başkanı Trump’a benzeten Ergin, \"Göreve başladığı günden bu yana yüzlerce akademisyen, idareci, memur hatta hizmetlinin görev yerini değiştirmiştir. Görevden alınan personelin bir kısmı ise bizzat kendisi tarafından son birkaç ay içinde atanmıştır. Görevden almalar hizmetin daha verimli yürütülmesini değil, adeta çalışma barışını bozmanın hazzını yaşamayı amaçlamaktadır. Yarınından emin olamayan üniversitemiz personelinin görev yapma isteği dibe vurmuştur. Bu özellikleriyle Rektör Durmuş, ABD Başkanı Trump’ın Batman versiyonu görüntüsü vermektedir. Durmuş, dekan olarak görev yaptığı Fakülteye eşinin atamasını yaptırıp, aylarca görev mahalline uğramadığı halde maaş ödemiş; hiçbir öğretim elemanı ve öğrencisi olmayan bölüme de oğlunu araştırma görevlisi olarak atayıp lisansüstü eğitime yollamış, oğul Durmuş yıllardır üniversiteye bile uğramamıştır. Rektör, bu iddiaların doğru olmadığını ispatlayacağına bugün FETÖ’den tutuklu hakim ve savcılar marifetiyle \'özel bilgileri ifşa ettikleri\' gerekçesiyle habercileri mahkum etmiştir\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kampüs girişine siyah çelenk konulduktan sonra sendika üyeleri ayrıldı.