(Görüntülü Haber) Ege'nin iki yakası zeytin festivalinde buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen \'1\'inci Uluslararası Zeytin Festivali\'nde, Ege\'nin iki yakası bir araya geldi. Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'ndan gelen dans okulu öğrencileri, Bodrumlu öğrencilerle birlikte zeytin hasadı yapıp, zeytin fidanı dikti. Dünyada barışın sembolü olan zeytinle ilgili kültürel, sanatsal ve eğlencenin yer aldığı programları barındıran \'1\'inci Uluslararası Zeytin Festivali\', Ege\'nin iki yakasını bir araya getirdi. Kültürler arası iletişimi arttırmak, yerel değerleri tanıtmak, gelecek nesillere birlik beraberlik duygusu TED Bodrum Koleji tarafından düzenlenen festivale, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'ndan High Of Antimacheia School ve Horokos Cultural Club\'ün 10 öğrencisi ve 2 öğretmeni katıldı. Festivalde, Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü (BOFAD) tarafından zeytin hasadını anlatan halk oyunları gösterileri sahnelendi. İstanköy Adası\'ndan gelen öğrenciler ise, zeytinin tarihteki önemini, olimpiyatların çıkışı ve zeytinin simge olmasını anlatan bir koreografi sahneledi. Etkinlikte ayrıca Yunan halk oyunları sahnelenirken, gösterinin sonunda Türk ve Yunan öğrenciler birlikte halk oyunları sahneledi. Zeytinyağı ve zeytin tadım etkinliklerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, bahçedeki 100 yaşından büyük zeytin ağacında hasadın nasıl yapılacağı, Zeytindostu Derneği Başkanı Feridun Kaykı tarafından anlatıldı. Zeytin hasadının ardından öğrenciler birlikte, zeytin fidanı dikti. TED Bodrum Koleji Genel Koordinatörü Sevinç Zeren, zeytinin barışın ve birlikteliğin simgesi olmasına dikkat çekerek, şöyle dedi: \"Ege\'nin güzel çocuklarını, güzel gençlerini zeytinin değerli teması üzerinde birleştirerek, birlikte bu toprakların değerini, zeytinin bereketini barışın güzelliğini sanatla bütünleşerek, yemeklerimize hep beraber paylaşarak, hep beraber oynayarak güzel bir etkinlik yapıyoruz. İleriye dönük olarak bütün zeytin yetişen ülkelere ulaşmayı ve bu projeyi büyüterek birçok ülkeden çocukların gelmesini ve güzel Bodrum\'umuzu görmelerini diliyorum. Nice festivalleri nice gençlerin katıldığı etkinlikler buluşmak dileğiyle.\" Kolej öğrencisi Öykü Dıngıl, Türk ve Yunan dostluğunun kültürlerin birleştiği bir günde olduklarını anlatırken, \"Biz dans gösterileri yaptık. Zeytin hasadı ile ilgili onlar da dans gösterileri yaptılar. Zeytinyağı, zeytin bizim ortak bir kültürümüz. Birlikte dostluk fidanı diktik. Bunun da Ege\'ye barış ve huzur dağıtacağını inanıyoruz\" dedi. İstanköy Adası\'ndan gelen Dimitra Kallere ise, ilk kez katıldığını belirterek, çok eğlendiğini ve zeytinle ilgili birçok yeni bilgi öğrendiklerini ifade etti. Festival, Türk ve Yunan öğrencilerin, yeni dikilen zeytin fidanının çevresinde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.