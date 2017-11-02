(Görüntülü Haber) Ege'de yasa dışı geçişlerde artış gözlendi

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- EGE Denizi\'nde, sahil güvenlik ekiplerinin son 5 günde gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarla, Avrupa\'ya gitmek üzere lastik botlarla Yunanistan\'a geçmeye çalışan 451 kaçak göçmen yakalandı. Son günlerde Ege Denizi\'nde yasa dışı yollarla geçiş girişimlerinin arttığı gözlendi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı\'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, son 5 günde 183\'ü çocuk, 72\'si kadın, toplam 451 göçmen yakalandı. Geçen yıllarda kaçış rotalarının başında Aydın Kuşadası ve Muğla Bodrum ilk sıralarda yer alırken, İzmir\'in kıyılarının yeni güzergahı oluşturduğu gözlendi. Sahil güvenlik ekipleri ilk olarak geçen cumartesi günü İzmir\'in Karaburun İlçesi Eğriliman-Karaada önlerinde iki lastik bot içerisinde 109, aynı gün Aydın Kuşadası Körfezi\'nde ise lastik botta 57, bir gün sonra Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi Çıplakada açıklarında 24, geçen pazartesi günü ise İzmir Dikili açıklarında 43, Çeşme Karaabdullah Burnu önlerinde 65, Didim Tekağaç Burnu açıklarında ise 63 kişiyi yakaladı. Geçen salı günü ise Dikili Bademli açıklarında 54, Çeşme Uçukburun açıklarında 35, Bodrum\'da da jet ski ile Kos Adası\'na kaçmaya çalışan 1 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin 289\'unun Suriyeli olduğu belirlendi. Diğer göçmenlerin uyrukları ise şöyle: Siera Lone, Eritre, Güney Afrika, Irak, Mali, Angola, Fildişi, Gana, Zimbabve, Kongo, Kamerun, Orta Afrika ve Senegal. İHTİYAÇLARI KARŞILANDI Sahil güvenlik ekiplerince yakalanan kaçak göçmenler, en yakın iskelelere çıkarılarak sağlık kontrolleri yapıldı. Yiyecek başta olmak üzere zorunlu ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, sorgularından sonra İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Kamu düzeninin sağlanması, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve insanların mağduriyetinden kazanç sağlayan göçmen tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir\" denildi.