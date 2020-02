(Görüntülü Haber) Efsanevi Aygır Gölü turizme kazandırılacak

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ın Susuz ilçesindeki Aygır Gölü\'nün turizme kazandırılması için Belediye Başkanı Murat Uray, kolları sıvadı. Gölden gelen at kişnemesi sesi ve aygırın 10 yılda bir gölde görüldüğü efsanesinden adını alan göl, volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş lav set gölü özelliği taşıyor. Başkan Uray, yerli- yabancı turistleri gölü görmeye davet ederek, \"Gölümüzü turizme kazandıracağız\" dedi. Aygır Gölü, Kars merkeze 20, Susuz ilçesine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kars- Göle yolu üzerinde, Susuz ilçesinin batısında yer alan tatlı su gölü Aygır’ın isminin nereden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Gölden at kişnemesi seslerinin geldiği ve eski zamanlarda aygırın sudan çıkıp, görüldüğü rivayet edilirken, gölün de ismini bu efsaneden aldığı belirtiliyor. Aygır Gölü, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Çalı Gölü gibi volkanik kayalar üzerinde oluşmuş lav set gölü olma özelliği taşıyor. Zemininde tatlı su kaynakları bulunan gölde, bahar aylarında eriyen karlarla su hacmi yükseliyor. Su potansiyeli oldukça yüksek olan göl, önemli doğa alanları arasında yer alıyor. Çevresinde platoların bulunduğu Aygır Gölü, aynı zamanda kadife ördeğin de üreme alanı olarak biliniyor. Zengin balık potansiyeline sahip gölün çevresinde dik tepeler bulunuyor. Gölün derinliğinin kıyıdan itibaren hızla artması nedeniyle yamaçlarındaki bitki çeşitliliği fazla olmuyor. Yer yer saz ve hasır otu grupları görülse de çevresindeki sulak alan ekosistemi zayıf gölde, yüksek dağ çayırları ön plana çıkıyor. Bu durum ise alandaki kuş ve bitki çeşitliliğini etkiliyor. AYGIR GÖLÜ, KIŞ FESTİVALİNE HAZIRLANIYOR Susuz Belediye Başkanı Murat Uray, alanı 2 bin 941, denizden yüksekliği ise 2 bin 300 metrekare olan volkanik set gölü Aygır\'ın kent merkezine yakınlığına dikkat çekti. Uray, yerli- yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirmeyi planladıkları gölün turizme kazandırılmasının önemine değindi. Yaz aylarında festivallerin yapıldığı ve piknik alanı olarak da kullanılan gölde, balıkçıların tekneleriyle avlandıklarını anlatan Uray, kışın atlı kızak ve buzda balık gibi birçok etkinlik yapmayı planladıklarını anlattı. Başkan Uray, şöyle konuştu: “Aygır Gölü, birçok imkanı sunmakta. Kars’a yakınlığı, Kars- Göle kara yolu üzerinde olması, araç parkına müsait olması gibi birçok kolaylığı sağlayan gölün tanınmasını istiyoruz. Belediye ve kaymakamlık olarak üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Turistlerimizi gölümüzü görmeye bekliyoruz. Aygır Gölü, kendi kaynağından oluşmaktadır ve suyu da içebilmekte. Çok çeşitli balıkları da bu suda bulunmakta. Kış aylarında buzu kırıp, balık tutabiliyoruz. Bu göl, ova şeklini andırıyor ve Çıldır Gölü\'nden daha yüksek seviyede buz tutuyor. Kış şartlarında bir festival hazırlığımız var. Buz üzerinde çeşitli etkinlikler yapacağız. Gölün suyu yer altından çıkan kendi kaynağından oluşuyor. Suyu ne azalıyor ne çoğalıyor. Göle yakın Gölbaşı köyü de adını gölden alıyor. Göle yolu üzerinde Kars’a en yakın bir bölgede bulunuyor. Bu gölün hızlı şekilde turizme kazandırılması gerek. Bu gölün tanıtılması ilçemize de katkı sağlayacaktır. Göl, şu an tamamen buz tutmuş, Teknelerimizde göl üzerinde duruyor. Burada etkinliklerimiz daha iyi olacaktır. Zamanla da yarışmaya gerek kalmıyor; çünkü Kars’a çok yakın. Doğa güzelliği de çok etkili. Eskiden gelen bir efsane var. İlkbahar aylarında 10 yılda bir aygırın görüldüğü söyleniyordu. Geçmişten günümüze kadar bu söylenti geldi. Göl, bu nedenle Aygır Gölü ismini almıştır. Gece saatlerinde de at kişnemesi sesi duyuyorlarmış.\"