(Görüntülü Haber) Edremit'te 5 katlı apartmanda korkutan yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN Edremit (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, beş katlı bir apartmanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, 20 kişi dumandan etkilendi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Hamidiye Mahallesi, Es-Ko Sitesi\'ndeki beş katlı bir apartmanın ikinci katında, saat 01.30 sıralarında, yangın çıktı. Bilgisayarın bağlı olduğu prizdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri farkeden çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale ederken, bir yandan da binadakileri tahliye etti. Tedbir amacıyla olay yerine ambulans da sevk edildi. Binadaki yoğun dumandan aralarında içeridekileri kurtarmak için giren polis ve itfaiye erlerinin de bulunduğu 20 kişi etkilendi. Dumandan etkilelenenlerden 12\'sine olay yerinde 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansta müdahale edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 8 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte alevleri üst katlara sıçramadan söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın anı çevredeki bir apartmandakiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de sürdüğü bildirildi.