(Görüntülü Haber) Edirne'nin tarihi konakları restore ediliyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği\'nin, kentteki sivil mimari örneği 463 konağın yeniden ayağa kaldırılması için başlattığı çalışma kapsamında, 2 kişiye ait yapı restore edilecek. Kentte daha önce de 1 konağın restorasyonu yapılmıştı. Edirne Valiliği ve Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. (ETUR) işbirliğiyle, çoğunluğu Kaleiçi semtinde bulunan sivil mimari örneği 463 konağın restorasyona için geçen yıl çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Kaleiçi semtinde tarihi bir konak geçen aylarda restore edildi. Vali Günay Özdemir\'in çağrısıyla emekli öğretmen Ayşe Zehra Aykon ile Ahmet Gürgen de konaklarını, restorasyon karşılığında 25 ve 30 yıllığına valiliğe tahsis etti. Vali Özdemir, kentteki tarihi konaklardan 84\'ünün acil onarılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi: \"Edirne, tarih ve kültür anlamında dünyada metrekareye en fazla tarihi eser düşen ikinci şehir. Çok önemli tarihi miraslarımız var. Sivil mimari olarak da aslında Edirne\'de önemli bir tarihi kültüre sahibiz. Şu anda Edirne merkezde 463 tane sivil mimari konağımız var. Bunlarla ilgili bütün inceleme ve araştırma çalışmalarını tamamladık. 84 tanesinin acil müdahale edilmesi gerekir. Bu acil müdahale edilmesi gerekenlerin bir tanesini, aynı zamanda Edirneli ve Denizlili hemşehrimiz 25-30 yıllığına bize tahsisini yaptı, protokolü imzaladık, her türlü işlemleri bitirdik. Bugün de inşaatına başladık. Şu anda aslında 3 konağımızın bu şekilde Edirneli hemşehrilerimiz tarafından bize 25 ile 30 yıllığına tahsisi yapıldı. Bunların bakım-onarım, her türlü çalışmalarını yaptıktan sonra sözleşmede belirtilen süre içerisinde Edirne\'nin tarihine, kültürüne ve turizmine hizmet edecek hale getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben Edirneli hemşehrilerimizden bu gibi değerlerimize sahip çıkmalarını ve bu konuda bize destek olmalarını bekliyorum. Çünkü söz konusu 84 konağımıza acil müdahale edemezsek, gelecek yıllarda bunları bir daha geri getirme şansımız yok. Valilik olarak bize geçici tahsisini yaparlarsa restorasyonlarını yapar, Edirne\'nin tarihine, kültürüne ve turizmine sunarız.\" GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Emekli öğretmen Ayşe Zehra Aykon ise Babademirtaş Mahallesi\'nde dedesinden kalan konağın tekrar ayağa kaldırılacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Aykon, \"Burası benim dedemden hatıra bana. Ev Murad-ı Sani Vakfı\'ndan dedem tarafından satın alınmış, dedemden de bana intikal etti. Gerçekten şu an duygularımı anlatmam çok güç. Heyecanlanmaktan ziyade iftihar ediyorum çünkü ben dedemin adının yaşatılmasını çok istiyordum\" diye konuştu. Kaleiçi\'nde babasından kalan tarihi konağı, restorasyon karşılığında valiliğe 30 yıllığına tahsis eden Ahmet Gürgen ise \"Çocukluğumun geçtiği tarihi binayı maddi durumumuz iyi olmadığından onaramadık. Biz onarımı yapamadık. Konağın tekrar onarılması beni çok mutlu ediyor\" ifadelerini kullandı.