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(Görüntülü Haber) Edirnekapı Metrobüs Durağı yanında zincirleme trafik kazası; 5 yaralı (4)

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK- Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-EDİRNEKAPI'da, bariyer onarım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne bağlı bir kamyonete arkadan gelen bir cip çarptı

16 Kasım 2017 22:22

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK- Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-EDİRNEKAPI\'da, bariyer onarım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne bağlı bir kamyonete arkadan gelen bir cip çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs durağı yanında Ankara İstikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 LZ 066 plakalı İBB\'ye ait yol bakım aracı metrobüs yolu bariyerlerini  onarıyordu. Bu sırada, 34 HR 3604 plakalı cipin sürücüsü, bariyer yol bakım aracına arkadan çarptı. Cip çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı. Aynı yönden gelen araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Öte yanda, yayaların kazayı izlemesi nedeniyle Edirnekapı üst geçitte yaya yoğunluğu oluştu. 

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