(Görüntülü Haber) Edirne'de 'tava ciğer' müzesi kurulacak

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerini tanıtmak için bir müze kuracaklarını söyledi. Edirne\'nin ünü ülke sınırlarını aşan ve adına türküler yazılan tarihi tava ciğerini daha da tanıtmak için müze kurulması için çalışmalara başlandı. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin tarihinin yansıtılması adına çalışmalara müze kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Dinar, işletmesini yaptığı Edirne merkezdeki binanın üst katında ciğerin geçmişte kullanılmış malzemeleri ve ustaların portrelerinin olacağı bir alan hazırlayacaklarını söyledi. Tarihi fotoğrafların da yer alacağı müze konsepti görecek alanı gezenlerin tava ciğerle ilgili daha çok bilgi sahibi olacağını dile getiren Dinar, oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti. Tava ciğerin dünyanın gündeminde olan bir yiyecek olduğunu dile getiren Dinar, \"Tava ciğer müzesi için girişimlerimiz başladı. Tava ciğer dünyanın gündeminde olan bir yiyecek. Dünyanın en çok tanınan yöresel yiyeceklerinden biri. Tabi bu çalışmayı tüm ciğerci ustalarıyla ve Edirnelilerle birlikte yapacağız. Ben sadece bir fikri ortaya attım. Bu kadar meşhur olan bir yiyeceğin geçmişi de vardır. Bunun geçmişte kullanılan malzemeleri de vardır. Bunları burada sergilemek istiyoruz\" dedi. Edirne\'deki tüm ciğerci ustalarının gönderdikleri materyalleri, isimlerini yaşatarak sergilemek istediklerini söyleyen Dinar, \"Edirne\'de daha önce ciğercilik yapmış, evlerinde ciğer yapımında ve pişirilmesinde kullanılan malzemelerden olan vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Tarihi malzemeleri getirmelerini ve onları müzede sergilemeyi istiyoruz. Bu malzeme tava olabilir, kaşık olabilir veya kepçe olabilir. Ne olursa bunları yaşatmak istiyoruz. Ciğerin doğuşundan günümüze gelişine kadar yazısıyla, araştırmasıyla, malzemeleriyle, türküsüyle burada göstereceğiz. Müzenin içerisinde ciğerci ustalarının fotoğrafları olacak, ciğerin tarihçesi olacak, tava ciğerin türküsü olacak. Tava ciğerin en iyi şekilde tanınmasını sağlayacağız\" diye konuştu. Dinar, müzeyi gezen ziyaretçilerin burada Edirne ciğerinin tadına bakma şansını da bulacağını kaydetti.