(Görüntülü Haber) Edirne'de tarihi çarşılar haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlandı

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de tarihi kapalı çarşılar Edirne Belediye Başkanlığı tarafından haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlandı. Arasta, Bedesten ve Alipaşa Çarşıları\'nın düzenli aralıklarla ilaçlandığını ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, \"Haşere ve kemirgenler tarihi çarşılarımıza zarar veriyor. Tarihi eserlerimiz bizim için çok önemli\" dedi. Kanuni Sultan Süleyman\'ın son yıllarında dört yıl kadar Sadrazamlık yapan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1569 yılında Mimar Sinan\'a yaptırılan, 300 metre uzunluğunda ve 130 dükkana sahip olan tarihi Alipaşa Çarşısı, Eski Cami\'ye gelir getirmesi amacıyla Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1417-1418 tarihleri arasında yaptırılan Bedesten Çarşısı ile Sultan III. Murat zamanında Selimiye Camisi\'ne gelir sağlamak amacıyla yaptırılan tarihi Arasta Çarşısı, Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlandı. Osmanlı\'nın Edirne Halkı?na bıraktığı en büyük miraslardan biri olan tarihi çarşıların, günümüzde de ticaretin nabzının attığı, Edirne\'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin alışveriş için tercih ettiği mekanlar olarak önemini korumaya devam ettiğini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; Arasta Çarşı\'nın ilaçlanması sırasında belediye ekiplerine eşlik etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın talimatıyla tarihi çarşıların düzenli aralıklarla ilaçlandığını ifade eden Tanrıkulu, Bedesten ve Alipaşa çarşılarındaki ilaçlama işlemlerini tamamladık. Bugün de Sultan III.Murat döneminde Mimar Sinan\'ın kalfası Davut Ağa\'ya yaptırılan Arasta Çarşısı\'ndayız. Çok erken saatlerde çarşıya geldik. Amacımız çarşı hareketlenmeden; esnafımızı ve çarşıya gelen misafirlerimizi rahatsız etmeden çarşının ilaçlanmasını gerçekleştirmek diye konuştu. Arasta Çarşısı\'nın altında bulunan dehlizlere inen Tanrıkulu, Bulunduğumuz alan restore edilerek daha sonra dehliz haline getirilmiş. Nemli bir ortam olduğu için de burada çok fazla böcek ve kemirgenler oluyor. Buda bizim tarihi çarşılarımıza zarar veriyor. Edirne Belediyesi olarak düzenli aralıklarla tarihi çarşımızı ilaçlıyoruz. Bizim için tarihi eserlerimiz çok önemli, onları korumak için de elimizden geleni yapıyoruz dedi. Tanrıkulu, Bedesten ve Alipaşa Çarşıları?nda ilaçlama işlemlerini ise tamamladıklarını söyledi.