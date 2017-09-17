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(Görüntülü Haber) Edirne'de sıcaktan bunalan inekler nehirde serinliyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HAVA sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Edirne'de besiciler, sıcaktan bunalan ineklerini Tunca Nehri'ne sokup, serinletiyor

17 Eylül 2017 14:05

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HAVA sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Edirne\'de besiciler, sıcaktan bunalan ineklerini Tunca Nehri\'ne sokup, serinletiyor. Edirne\'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini sürdürüyor. Kent sakinleri çay bahçeleri ile ağaç gölgelerinde serinlerken, bazı besiciler de hayvanlarını otlatırken, Tunca Nehri\'ne sokup serinlemesini sağlıyor. Yıldırım Mahallesi\'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Naci Seleci, sıcaktan bunalan 6 ineğini serinlemeleri için Tunca Nehri\'ne getirdiğini söyledi. İneklerin sıcaktan bunaldığı için suya soktuğunu belirten Seleci, \"Sıcak havada bunalan ineklerim suya girip serinlerlerken bir taraftan da nehir kenarındaki otları yiyip besleniyorlar. Yazın başlamasıyla birlikte her gün Tunca Nehri\'ne gelirim. İneklerim sürekli nehir kıyısındaki otlardan otlanıp besleniyorlar. Ancak yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanlarım bunalıp suya girmeye başladı. Nehir bazı yerleri derin olması ve akıntının fazla olması ilk başta beni korkutuyordu, sonra ineklere bir şey olmadığını görünce artık korkmamaya başladım. Serin yerde otlayan ineklerimde süt artışı olduğunu da gördüm\" dedi.

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