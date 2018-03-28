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(Görüntülü Haber) Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (3)

ANNE KÖPEĞİ, ASKER KARŞIYA GEÇİRDİ Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan Tunca köprüsünün başında kalan bir anne köpek, askerler tarafından alınarak araçla Meriç ve Tunca köprülerinin arasında kalan bölgeye götürüldü

28 Mart 2018 20:26

ANNE KÖPEĞİ, ASKER KARŞIYA GEÇİRDİ

Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan Tunca köprüsünün başında kalan bir anne köpek, askerler tarafından alınarak araçla Meriç ve Tunca köprülerinin arasında kalan bölgeye götürüldü. Çevredeki vatandaşlar, köpeğin iki köprü arasında yavruları olduğunu ve emzirmek için karşıya götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine askerlerin araca alarak karşı tarafa götürdükleri köpek, yavrularını bularak emzirdi.

15 KAÇAĞIN KAYBOLDUĞU İDDİASI

Edirne\'de taşkın riski yaşanırken, Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçmek isteyen bir grup kaçak göçmenin bulunduğu botun, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici ve Seremköy civarında devrildiği iddia edildi. 15 kaçağın suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Günay Özdemir, konunun araştırıldığını ifade ederek, \"Böyle bir bilgi var ama olup olmadığını bilmiyoruz. Yeri tam tespit edemedik. Bu bilgi ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. 15 mülteci bilgisi tam net değil\" diye konuştu.

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