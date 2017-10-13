(Görüntülü Haber)  Edirne'de kaybolan 58 yaşındaki 'NCL' hastası aranıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de dün evden gezmek için çıkan beyincik erimesi olanak nitelendirilen \'NCL\' hastası olduğu belirtilen 58 yaşındaki Mücahit Polat\'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine AFAD ve jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri Polat\'ı arıyor.



Edirne\'nin Yıldırım Mahallesi\'nde oturan halk dilinde beyincik erimesi hastalığı bulunan 3 çocuk babası Mücahit Polat, dün saat 15.00 sıralarında kendisi ile aynı hastalığı taşıyan kardeşi 52 yaşındaki Kenan Polat ile birlikte gezmek için evlerinin yakınında bulunan Hıdır Baba Tabyası\'na gitti. Burada tabyalara girip dolaştıktan sonra çıkışları güvenlik kameralarına yansıyan iki kardeşten Mücahit Polat\'tan bir daha haber alınmadı. Dün akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar, polis, jandarma ve AFAD ile mahallelinin de katılmasıyla Polat\'ı aradı. Bu sabah saatlerinden itibaren ise mahalleli ile jandarma ve AFAD ekipleri \'Oscar\' isimli iz takip köpeğini de kullanarak arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda, köpeğe kayıp Polat\'ın yastık kılıfı koklatıldı. Yastık kılıfını koklayıp köpeğin yakınlarda bir gölette girmesi üzerine AFAD ekipleri gölette arama yaptı, ancak bir sonuç alanamadı. Polat\'ı arama çalışmaları devam ediyor.



Kenan Polat, ağabeyi Mücahit Polat ile tabyaları gezmelerinin ardından ikindi ezanında namaz kılmak için yanından ayrıldığını belirterek, \"Tabyaları gezdikten sonra hemen yakınında bulanan tepede oturup bir süre sohbet ettik. İkindi namazı vakti hoca ezan okumaya başlayınca ben yanından ayrıldım. Ağabeyim de namaz kılıyor ona, hadi camiye gidelim dediğimde bana \'sen git ben kızılcık toplayıp sonra gelirim\' dedi. Bende yanından ayrılıp namaz kılmamın ardından eve gidince daha dönmediğini gördüm. Ayrıldığımız alana gidince onu göremedim. Sonra kardeşlerime ve çocuklarına haber verdim\" dedi.



