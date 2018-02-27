(Görüntülü Haber) Edirne'de karla mücadele sürüyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de dün gece tkili olan kar ile mücadele devam ediyor. Metrekareye 17.8 kilogram karın düştüğü kentte, yağışın bugün aralıklarla, yarın da yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de dün akşam saatlerinde başlayıp, gece yarısına kadar süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Bu sabah beyaz bir örtüye uyunan Edirneliler, ilk ve orta dereceli okullar ile Trakya Üniversitesi\'nin eğitime 1 gün ara vermesi nedeniyle trafikte kolaylıkla yol aldı. Herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kentte metrekareye yaklaşık 17.8 kilogram yağış düşerken, karın bugün aralıklarla, yarın ise yoğun olacağı belirtildi. 150 TON TUZ KULLANILDI Kar yağışının etkili olduğu dün akşamdan bu yana Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolların açık kalması ve buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukları en eza indirilebilmek için 12 ayrı ekiple gece boyunca çalışmalarını sürdüren belediye, 150 ton tuz, 6 bin litre solüsyon ve 1 ton da granürlü gübre kullandı. Belediye ekipleri sabah saatlerinde de yaya kaldırımları ve yollarda temizlik çalışmalarına başladı. Edirne Belediyesi yetkilileri, ana arterlerin trafiğe açık olduğunu ifade ederek, araçlarıyla trafiğe çıkacakların gerekli tedbirleri almasını istedi. \'PARTİ KUR OY VERELİM\' Eğitime ara verildiğini sosyal medya üzerinden açıklayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencileri sevindirdi. Öğrenciler Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'nu mesaj yağmuruna tuttu. Öğrenciler, \"Parti kur oy verelim\', \'sen ne güzel adamsın\', \'Sen muhteşem bir detaysın\', \'ya minnoş şey\', \'T.Ü. evimiz, Erhan babamız\' şeklinde ilginç mesajlar gönderdi.