(Görüntülü Haber) Edirne'de CHP'liler 'Cumhuriyet' için yürüdü

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de CHP\'liler Cumhuriyet\'in 94\'ncü yıl dönümü nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş düzenledi. Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi \'Türkiye laiktir, laik kalacak\' sloganları atıp İzmir Marş\'ını söyledi.



Atatürk Bulvarı Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, parti üyeleri ile binlerce kişi katıldı. Okulun önünden yürüyüşe geçen kalabalık ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıdı. Yol boyunca Türkiye\'ye laiktir, laik kalacak\' sloganları atan kalabalık, yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Atatürk anıtına ulaştı. Burada konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye\'nin Mustafa Kemal Atatürk\'ün çizgisinden ayrıldıktan sonra sıkıntılara ve çatışmaya girdiğini ifade ederek şunları söyledi:



\"Türkiye ne zaman ki Mustafa Kemal Atatürk\'ün en büyük başarılarından biri olan bizi millet yapan değerlerden ayrılmış o zaman bu ülke yine sıkıntılara, yine çatışmalara girmiştir. Arkadaşlarım dostlarım, biliniz ki Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmadığımız sürece, Cumhuriyet\'in o büyük ışığının aydınlanmasından ayrılmadığımız sürece hiç bir güç Türkiye Cumhuriyeti\'ne asla ve asla el dahi süremeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu ve şehitlerimizin bize vatan yaptığı, bu topraklar asla ve asla bölünmeyecektir. Her kim ki, bu güzel ülkenin bir taşını, bir karış toprağını bölmeye çalışırsa, tıp ki geçmişteki bütün Türk Milletini karşısında bulacaktır. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza biri laf söylemeye çalışırsa, o bayrağı hepimizin el birliği ile diktiği gönderden indirmeye çalışırsa, karşısında büyük Türk milletini bulacaktır. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyebilirler, bunlar zaman zaman farklı isimlerde alabilirler. Bazen PKK olurlar, bazen IŞİD, bazen de FETÖ olurlar. İsimleri ne olursa olsun, bu aziz millet, bu kurtuluşu beraberce başarmış birlik, bu toprakları vatan yapan millet her türlü kahpe organizasyonu, her türlü kalkışmanın, her türlü darbenin karşısında olmuştur. Bundan sonra olmaya devam edecektir, bundan hiç şüphemiz yoktur. Çünkü biz Cumhuriyet\'in, Atatürk\'ün çocuklarıyız.\"



Recep Gürkan\'ın konuşmasının ardından kalabalık, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde İzmir Marşı\'nı söyledi. Programın sonunda Recep Gürkan\'ın sözlerini tekrar eden kalabalık andımızı okudu.