(Görüntülü Haber) Edirne'de 'acı' hasat

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin meşhur yaprak tava ciğerinin yanında ana garnitür olarak servis edilen acı biberlerin hasadı sürüyor. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi\'nde yetiştirilen ve \'dünyanın en tatlı acısı\' olarak nitelendiren biberler toplandıktan sonra kurutulmaya alınıyor. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, \"Karaağaç acı biberinin ünü sınırları aştı. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz acı biberden kilolarca satın alıyor\" dedi.



Edirne\'nin meşhur yaprak tava ciğeri yanında ana garnitür olarak servis edilen ve ustaların tava ciğerin yol arkadaşı olarak adlandığı yöreye özgü acı biberin hasadı sürüyor. Yunanistan\'a sınır Karaağaç Mahallesi\'nde Meriç Nehri\'nin suladığı topraklarda yetişen acı biberleri toplamak için tarlalara giren üreticiler, gün boyu büyük çalışıyor. Biberleri toplayan üreticiler, daha iplere dizip kurutmaya alıyor.



Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, biberin ününün ciğerle yarıştığını söyledi. Edirne yaprak tava ciğerin yanında verilen biberi, herkesin severek tükettiğini söyleyen Dinar, \"Biz bu biberi \'dünyanın en tatlı acısı\' diye nitelendiriyoruz. Karaağaç acı biberinin ünü sınırları aştı.Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz acı biberden kilolarca satın alıyor. Öncesinden bahçevan arkadaşlarımıza siparişlerimizi veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri titizlikle dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Tabi üreticilerimiz talebe yetişemez oldu. Artık sadece ciğercilerde değil, marketlerde hatta hediyelik eşya satan yerlerde dahi acı biber satılıyor. Bu yıl kurumak için dizilen tonlarca biber, kuruduğunda ağırlığının yüzde 90\'ını kaybedecek\" dedi.



YUNANİSTAN SINIRINDAKİ KARAAĞAÇ\'A ÖZGÜ BİBER



Üreticilerden Yılmaz Ule, Yunanistan sınırındaki tarlalarında yetiştirdiği bibere marka tescil ettirip patent aldı. Türkiye\'nin her bölgesine biber sattıklarını belirten Ule, 35 dekar alanda 100 ton ürettiği biberin 70 tonunu Edirne\'deki ciğercilere sattıklarını kaydetti. Üreticilerden Tunahan Ule, biberleri hasat ettiklerini belirterek, \"İpe dizilecek biberler gölgede kurutulup Edirneli ciğercilere satışını yapacağız. Bu yıl hava sıcaklığının geçen yıla göre daha etkili olması hasatta verimi düşürdü. Bu da fiyatlara yansıdı. Maliyetleri artan ve güneşten yandığı için daha az hasat ettiğimiz biberin kurutulmuş şeklinde kilosunu 60 liraya satıyoruz. Kuruttuğumuz biberleri Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu, İstanbul, İzmir, Bodrum, gibi illere satıyoruz\" diye konuştu.



Karaağaç Mahallesi\'nde tarladan toplanan yeşil biberler Edirne Yıldırım Mahallesi\'ndeki ev kadınlarına geçici iş imkanı sağlıyor. Ev kadınları tarafından tek tek iğneyle ipe dizilen biberler kilo hesabına göre kadınlara günde 30 ila 60 lira arasında gelir sağlıyor. Kadınlar biber dizme işinden kazandıkları parayla ev ekonomisine destek olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 1 ay gölgede kurutulan biberler, kırmızı ve sarı rengine dönüşmeleriyle birlikte ciğerciler tarafından yağda kızartılıp, Edirne\'nin meşhur yaprak tava ciğerinin yerin yanında servis ediliyor.

