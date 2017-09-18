(Görüntülü Haber) Edirne Valisi, güneşte bekletilen öğrencileri gölgeye aldırdı (2)

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yeni eğitim- öğretim yılı Vali Günay Özdemir\'in Plevne İlkokulu\'nda katıldığı programla başladı. İlköğretim öğrencilerine kitaplarını dağıtan Vali Özdemir, güneşte bekletilen öğrencilerin gölgeye alınması talimatını verirken, gezdiği sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Edirne Valisi Günay Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Plevne İlkokulu’ndaki programa katıldı. Okul girişinde Edirne Belediye Bandosu ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından karşılanan Vali Özdemir bir süre çocuklarla sohbet etti. Programa Vali Özdemir\'in yanı sıra Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, öğrenci velileri katıldı. Çocukların güneşte bekletildiğini gören Vali Özdemir, gölgeye alınması talimatını verdi. Okul bahçesinde güneş altında bekleyen çocuklar daha sonra öğretmenleri tarafından gölgelik alana alındı. Plevne İlkokulu 4/B sınıfındaki öğrencilerin açılış programı için üzerinde Atatürk fotoğrafı ve imzası bulunan tişörtler giydikleri görüldü. Okulun ilk gününün insanların hayatına yön verebilecek derecede önemli olduğunu ifade eden Edirne Valisi Günay Özdemir, \"Onun için çocuklarımızın bugüne çok mutlu ve huzurlu başlamasını görmekten çok gurur duydum. Bütün okullarımızda eğitim ve öğretimin huzurlu bir şekilde geçmesi için her türlü çalışmaları yaptık. İçişleri Bakanlığımız çocukların kötü alışkanlıklardan sakınmaları için herkes üzerine düşeni yaptı, tedbirlerimizi aldık. Özellikle Edirne\'de velilerimiz gerçekten eğitime çok duyarlılar. Edirne olarak Türkiye\'de kültürel ve sportif anlamda önemli bir yere sahibiz\" dedi. ÇOCUKLARA GÖLGEYE ALDIRDI Konuşmaların Vali Özdemir ve beraberindekiler, okulun ana sınıfı gezerek çocuklarla sohbet etti. Sınıfa giren Vali Özdemir\'in \'Nasılsın\' sorusuna, bir kız öğrencinin \'iyiyiz sen nasılsın?\' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. Vali Özdemir, ardından çocuklara \'Nasılsınız?\' sorusuna karşılık olarak \'iyiyiz\' cevabının ardından \'siz nasılsınız?\' diye sormanın insanlık görevi olduğunu söyledi. Çocuklarla sohbet eden Vali Özdemir, sıralarda ikişer kişi oturan çocukların yanlarındaki arkadaşlarının isimlerini söylemesini istedi. Çocuklar cevap veremeyince tek tek ilgilenerek birbirleriyle tanışmalarını istedi. Vali Özdemir sınıf tahtasına da \'2017-2018 eğitim-öğretim yılınız hayırlı olsun\' yazdı. Sınıf öğretmenine çocukları neden birbirleriyle neden tanıştırılmadığını soran Vali Özdemir, birçoğunun tatil nedeniyle yeni okula başladığı cevabını aldı. Sınıfları gezen Vali Özdemir, öğretmenlerle sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle, okul önlerinde güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri okul çevresinde devriye gezerken, trafik ekipleri de okul servislerini denetledi.