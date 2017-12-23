(Görüntülü Haber) Edirne (ÖZEL) Köylülere 'duble-yol' piyangosu

Haber-KameraEngin ÖZMEN-Ali Can ZERAYEDİRNE,(DHA)-(ÖZEL) Köylülere \'duble-yol\' piyangosu EDİRNE ile Kırklareli arasında yapımı süren duble yol nedeniyle \'kamulaştırma\' yapılan arazilere dönüm başına 17 ile 21 bin lira arasında ödeme yapılırken, anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye giden ise yine dönüm başına 21 ile 35 bin lira arasında devletten istimlak ücreti aldı. Yola yakın arazileri olanlar köylüler için \'piyango\' niteliğindeki kamulaştırma sayesinde köylüler tarım arazilerini yüksek fiyatlardan sattı. Karayolları İstanbul 1\'nci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Edirne-Kırklareli arasında yaklaşık 47 kilometrelik yol, 2013 yılı Aralık ayında duble yol yapılması için ihale edildi. Ardından yol yapımı inşaat ve emniyet sahası oluşturulması için yolun geçtiği alanlarda \'kamu yararı\' kararı alınarak kamulaştırma işlemlerine başlandı. Karayolları tarafından kurulan \'kıymet takdir komisyonu\' 2014 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlarken, 2015 yılının ilk aylarında da yol ya da kenarına denk gelenlerin arazi sahipleriyle görüşmelere başladı. Duble yol yapılan güzergahın tarımsal alan olması nedeniyle taşınmazların fiziki özellikleri, yola cephe durumları, köy yerleşim yerlerine yakınlık-uzaklık, kuru ve sulu tarım yapılması gibi faktörler ve bölgede yetiştirilen bitki desenlerinin yıllık net getirisi tespit edilerek, dönüm başına 17.50 ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlarda kamulaştırma bedelleri tespit edildi. Karayolları İstanbul 1\'nci Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre, yol inşaatı sürerken arazilerin yüzde 70 oranında satın alma ve tapu işlemleri tamamlandı. Yüzde 10\'u için mirasçılarla görüşmeler sürerken, yüzde 20 arazi sahipleri ise kamulaştırma bedellerine itiraz ederek mahkemeye gitti. Açılan davalar sonucu dönüm başına 17 bin 500 ile 25 bin lira arasındaki belirlenen arazi bedelleri mahkeme sonucu 21 bin ile 35 bin lira arasında devlete satılarak kamulaştırıldı. Duble yola yakın olan tarım arazilerinin sahipleri normal şartlarda dönüm başına en yüksek 20 bin liraya satacakları arazilerini 35 bin liraya satmış oldu. Yol yapım çalışmaları mevsim şartlarına göre ilerlerken, Karayolları İstanbul 1\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, güzergahtaki kamulaştırma çalışmalarında taşınmazların çoğunun ana yola cepheli olup, iç kesimdeki yola cephesi olmayan taşınmazlara göre daha değerli konumda olduğunu ifade etti. \'PİYANGO VURDU\' Duble yol güzergahında arazisi kamulaştırılan İnece beldesinden Recep Levent, mahkemeye gidenlerin dönüm başına 10\'ar bin lira daha yüksek ücret aldığını ifade ederek, Bazı arkadaşlar devletin verdiği fiyatları beğenmedi, itiraz edip mahkemeye gitti. Ondan sonra dönüm başına 5-10 bin lira daha fazla para aldılar. İtiraz edemeyenler hakkına razı oldu. Normalde tarlanın yerine göre 8-10 bin lira satılıyor. Normalde 7-8 bin lira olan yerlere devlet 25 bin liraya kadar verdi. Bazı arkadaşların 40-50 dönüm yola gitti. Piyango onlara vurdu. Devlet taşlı, çakıllı, iyi yer kötü yer bakmadı. Hiç önemli değil yeter ki yol geçsin dedi. Köylülerden Asım Coşkun da verilen kamulaştırma bedellerini az bulup itiraz ederek fiyatını artırdıklarını ifade ederek, Herkes tarla parasını aldı ama itiraz edenlerde oldu. İtiraz edenler fiyatları yükseltti. Dönümü normalde 23 bin lira alanlar itiraz ederek 28 bin liraya yükseltti. Burada normalde arazi fiyatları 8 bin liradan başlayıp, yerin durumuna göre 14 bin liraya kadar yükseliyor. Arsa fiyatları daha değişik oluyor. Arsalarından yol geçenlerce devlet 40 bin lira para verdi. Arsa sahiplerinden hiç itiraz eden olmadı ama tarla sahipleri itiraz etti. İtiraz edenlerde iyi para aldı dedi. \'İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ ULAŞIM KOLAYLAŞACAK\' Edirne-Kırklareli arasından yapılan duble yol sayesinde iki şehir arasındaki ulaşımın daha kolay hale geleceğini anlatan Osman Gökçen, Edirne Kırklareli\'ne yapılan duble yol için karayollarından geldiler ölçüp biçtiler, yerleri istimlak ettiler. Bir taraftan iyi oldu gidiş-geliş açısından. Çok kişi kamulaştırmaya razı oldu. Ama razı olmayanlarda mahkemeye başvurdu. Burada tarla fiyatları dönümü, 8-10 bin lira civarında gidiyor. Devlet dekarına 20 bin lira verdi. Beldemize yakın yerler de 30 bin lira civarında gitti. Kır dediğimiz yerlerin dekarı 20 bin liraya gitti. Kamulaştırma kır dediğimiz alanlar için piyango oldu ifadelerini kullandı.