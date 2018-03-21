(Görüntülü Haber) Eczacıbaşı VitrA - SSC Palmberg Schwerin maçının ardından 2

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Aurelio Motta : \'\'Takımımın oynadığı oyundan dolayı çok mutluyum\'\' \'\'Maç maç odaklanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz\'\' Jordan Larson: \'\'3-0 kazandığımız için çok mutluyum\'\' Meliha İsmailoğlu: \'\'İlk maçı kazanarak büyük avantaj yakaladık\'\' Mustafa AKIN - Gökhan HEBEPÇİ / İstanbul,(DHA) - Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin\'i 3-0 mağlup etti. Burhan Felek Spor Salonu\'nda oynanan rövanş maçının ardından açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Aurelio Motta, \'\'Bugün takımımın oynadığı oyundan dolayı çok mutluyum. Bütün oyuncularıma forma verme fırsatı buldum. Takım oyunu oynadık çok mutluyum\'\' dedi. \'\'MAÇ MAÇ ODAKLANIP MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ\'\' Finaldeki rakibi hakkında da konuşan Motta, \'\'Finalde rakibimiz kim olursa olsun saygı duyup önümüze bakmamız gerekiyor. Öncelikle maç maç odaklanmalıyız. 2 tane oynayacağımız maç var. İlk maçtan sonra diğerine bakıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz\'\' diye konuştu. JORDAN LARSON: \'\'3-0 KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM\'\' Almanya\'da büyük bir salonda mücadele ettiklerini dile getiren Eczacıbaşı VitrAlı oyuncu Jordan Larson, \'\'Çok büyük bir salonda oynadık ve açıkçası zorlu bir maçtı bizim için. Ama 3-0 kazanıp burada da 3-0 kazandığımız için çok mutluyum. Bu da bize güven sağladı\'\' diye konuştu. Önlerinde 2 tane önemli maç olduğunu ifade eden Larson, \'\'Takımıma çok güveniyorum ve bunun olacağına inanıyorum\'\' dedi. MELİHA İSMAİLOĞLU: \'\'İLK MAÇI KAZANARAK BÜYÜK AVANTAJ YAKALADIK\'\' İlk maçı da 3-0 kazandıkları için büyük bir avantaj yakaladıklarını dile getiren Meliha İsmailoğlu, \'\'Burada sadece 2 setin yeteceğini biliyorduk ve çok iyi hazırlanmıştık. Maçı da 3-0 bitirmek istedik. Bu sene antrenörümüzün de dediği gibi mücadeleci bir takım olacağız. Sezon başında herkes bizi genç takım olarak gördüğü için çok fazla beklenti olmadı. Sezon boyunca mücadele edip kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz ve seneye şampiyonlar liginde de aynı mücadeleyi göstereceğiz\'\' dedi.