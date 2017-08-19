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(Görüntülü Haber) Ece'ye çarpan sevgiliye tutuklama talebi (3)

DEVECİ'NİN AVUKATI: ECE'Yİ KURTARMAK İSTERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ Üniversite öğrencisi Ece Çelik'i kamyonetiyle çarpıp ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Deveci'nin avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar, adliye çıkışı açıklama y

19 Ağustos 2017 11:50

DEVECİ\'NİN AVUKATI: ECE\'Yİ KURTARMAK İSTERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ Üniversite öğrencisi Ece Çelik\'i kamyonetiyle çarpıp ağır yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Deveci\'nin avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar, adliye çıkışı açıklama yaptı. Avukatlar, müvekkillerinin Ece Çelik\'e yönelik kasıtlı bir eylemi olmadığını, tutuklama kararının ise medyada çıkan haberler nedeniyle oluşan toplumsal baskı sonucu alındığını savundu. Avukatlardan Yelda Aslan, müvekkilinin Çelik\'in sevgilisi değil, yakın arkadaşı olduğunu iddia etti, olayın olduğu gün bir kafede oturup dertleştiklerini söyledi. Ece Çelik\'in, arkadaşları Hüseyin A., Hakan Ç. ve Mehmet Z. tarafından araçtan zorla indirildiğini, ardından da bu 3 kişinin genç kızı yumrukla darp ettiğini iddia eden avukat Mustafa Akar ise, \"Müvekkillim aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, Ece Çelik arkasından koşup \'İbrahim beni burada bırakma\' diye bağırıyor. Müvekkilim Ece\'nin kendisini çağırması üzerine geri dönüyor. Ece\'yi kurtarmak isterken malum trafik kazası gerçekleşiyor. Develi\'yi doğrular nitelikteki tek kişi Ece Çelik. Dualarımız onun yanındadır. Ece iyileştiğinde vereceği ifade ile olayı aydınlığa kavuşacaktır\" dedi.

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