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(Görüntülü Haber) Ebru Şallı, yeni koleksiyonunu tanıttı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- KOTON firması ve pilates eğitmeni Ebru Şallı iş ortaklığından doğan 'Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu', Antalya'da düzenlenen etkinlikte moda ve spor tutkunlarına tanıtıldı

17 Eylül 2017 13:58

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- KOTON firması ve pilates eğitmeni Ebru Şallı iş ortaklığından doğan \'Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu\', Antalya\'da düzenlenen etkinlikte moda ve spor tutkunlarına tanıtıldı. 2017- 18 Sonbahar- Kış Ebru Şallı Loves Koton Sport Koleksiyonu, MarkAntalya Alışveriş Merkezi\'ndeki Koton mağazasında tanıtıldı. Antalyalı hayranları ve moda tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ebru Şallı, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti. Kışın daha sağlıklı ve fit bir görünümle girmek isteyenlere tüyolar veren Şallı, sağlıklı ve fit görüntüsünün sırlarını da paylaşarak, spor yaparken stilinden ödün vermek istemeyen kadınlara özel kombin önerilerinde bulundu. Antalyalılar için vücudu kışa hazırlayacak çok özel egzersizler yapan Şallı, \"Koleksiyon yeni sezonunda sizlerden büyük ilgi gördü. Bu beni çok mutlu ediyor. Güçlü ve hayattan zevk alan tüm kadınlara ithaf ettiğim koleksiyon, hem farklı spor dallarına uygun hem de şık ve fonksiyonel detaylarla zenginleştirilmiş tasarımlardan oluşuyor. Koleksiyonumuzun fit ve sağlıklı bir vücuda ulaşma sürecinde güçlü bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum\" dedi. Ebru Şallı, etkinliğin sonunda hayranlarıyla selfie çekti.

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