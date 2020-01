(Görüntülü Haber) E-spor'da şampiyon 1907 Fenerbahçe

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe E-spor Başkanı Sina Afra, takım menajeri Emre Aksoy, takımın koçu Serdar Padeş ve takım kaptanı Berke Demir, DHA\'ya konuştu: Ali Koç: \"E-spor takımımız büyümeye devam edecek\" Sina Afra: \"Bu daha başlangıç\" Emre Aksoy: \"Çok iyi çalıştık\" Serdar Padeş: \"Hedef Dünya Şampiyonası\" Berke Demir: \"Umarım daha güzel işlere imza atarız\" 1907 Fenerbahçe E-spor takımı, League of Legends 2017 Türkiye Büyük Finali\'nde şampiyon oldu. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan finalde BAUSuperMassive eSports ile karşılaşan 1907 Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek TBF 2017\'de zafere ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin yöneticileri ve oyuncuları, şampiyonluğu İstanbul Kalamış\'ta bulunan bir mekanda kutlarken, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe E-spor Başkanı Sina Afra, takım menajeri Emre Aksoy, takımın koçu Serdar Padeş ve takım kaptanı Berke Demir (Thaldrin), Doğan Haber Ajansı\'na özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Ali Koç, \"Geçen sene bu turnuvanın finaline geldik ve çok etkilendik. Sinan Afra ve Erol Bilecik\'in yönlendirmeleriyle bu işe yatırım yapma kararı aldık ve bugün finalde karşılaştığımız SuperMassive\'in ikinci takımını satın alarak bu işe başladık. İlk senemizde şampiyon olmak hedefimizdi ama bunu yaşamak, bizi çok mutlu etti\" diye konuştu. E-spor\'un büyüyen bir branş olduğunun altını çizen Koç, \"Bu iş büyüyor. Dünyada bir spor takımı olarak şampiyonluğa ulaşan ilk ekip olduk. Biliyorsunuz, Galatasaray ve Beşiktaş da bu işe girdi. Onlar bizim kadar şanslı olamasa da, üç takımın bu işe girmesi, bu branşın daha da büyümesini sağlayacak. Bu oyunu dünyada 100 milyon kişi oynuyor. Bugün baktığımızda salon doluydu. Sanki bir basketbol, bir futbol maçındaymış gibi tezahüratlar yapıldı. Bu bizi çok mutlu etti. Şimdiki hedefimiz Dünya Şampiyonası\'na gidip, orada başarılı olmak. Kore bu işin bir numarası. Onları geçmek kolay değil ama biz büyümeye devam etmek istiyoruz\" açıklamasında bulundu. SİNA AFRA: \"BU DAHA BAŞLANGIÇ\" 1907 Fenerbahçe E-spor Başkanı Sina Afra, bu şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Afra, \"Gururluyuz, mutluyuz. Sarı-lacivert renklerini Türkiye\'nin zirvesine çıkarıdk. Bundan sonraki hedefimiz, kulübümüzü Çin\'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası\'nda temsil etmek. 11. ayımızda şampiyon olduk. Çok güzel bir takımımız var. Onlarla birlikte çok daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Bu daha başlangıç\" dedi. EMRE AKSOY: \"ÇOK İYİ ÇALIŞTIK\" 1907 Fenerbahçe Espor Menajeri Emre Aksoy da açıklamalarda bulundu. Tüm ekibin çok çalıştığını söyleyen Emre Aksoy, \"Çok gururluyum. Her zaman söylüyorum, ben burada bu takımın menajeri olarak bulunmasaydım, tribünde mutlama bu takımı desteklemek için bulunurdum. Bunu hakediyorlar. İnanılmaz bir şekilde çalışıyoruz. Bu kadroyu zaten Dünya Şampiyonası için kurmuştuk. Devamı gelecek\" diye konuştu. SERDAR PADEŞ: \"HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI\" 1907 Fenerbahçe E-spor Koçu Serdar Padeş ise hedeflerinin dünya şimpiyonası olduğunu söyledi. Padeş, \"Öncelikle E-spor\'dan bahsedeyim. Bilgisayar üzerinden League of Legends\'ı oynuyor oyuncular. 5\'e5 takımların oynadığı ve bu sezon Fenerbahçe\'nin şampiyon olduğu bir spor dalı. Bu sezonki özverili çalışmamızın karşılığını aldık. Sezon boyunca herkes elinden geleni yaptı ve sonunda hedefimize ulaştık. Şimdi sırada Dünya Şampiyonası\'nda ülkemizi ve takımımızı temsil etmek var\" açıklamasını yaptı. BERKE DEMİR: \"UMARIM DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATARIZ\" Son olarak, 1907 Fenerbahçe E-spor takımının kaptanı Berke Demir açıklamalarda bulundu. Bu oyuna 5 sene önce başladığını söyleyen Demir, \"5 sene önce bu oyuna başladım. Farklı takımlarda bulundum. Hep finale çıktım ama hiç final kazanamamıştım. Bu benim ilk şampiyonluğum oldu. İlk başta yola çıkış amacımız da buydu. Umarım Dünya Şampiyonası\'nda çok daha güzel işlere imza atarız\" dedi.