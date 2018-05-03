T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Düzce'de otomobil takla attı: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje girerek takla attı

03 Mayıs 2018 21:14

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje girerek takla attı. Kazada, 2\'si araçtan fırlayan, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ruhi K. yönetimindeki 35 AV 5340 plakalı otomobil, refüje girerek takla attı. Döndü K. ile Kerim E. (12) araçtan fırladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Döndü K., Kerim E, Ruhi K., Ayşe Ç., Hayrettin E. ve Fatma B.\'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCE TEMKazada2KazaTEMKüçük MelenRuhiAVDöndüKerimOlayAcilAyşeHayrettinFatmaAtatürk Devlet HastanesiDüzceHastanesiKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24