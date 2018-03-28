(Görüntülü Haber) Düzce'de hafif şiddette 3 deprem (2)
ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı
28 Mart 2018 20:08
ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI
Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından okuldan çıkan çocuklar okulun bahçesinde toplandı.
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