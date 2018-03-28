T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Düzce'de hafif şiddette 3 deprem (2)

ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı

28 Mart 2018 20:08

ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından okuldan çıkan çocuklar okulun bahçesinde toplandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI Düzce GölyakaDepremin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24