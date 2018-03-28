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(Görüntülü Haber) Düzce'de hafif şiddette 3 deprem

Düzce?de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2

28 Mart 2018 16:09

Düzce?de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2.7, 3.1 ve 3.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Velilerin çocuklarını okullardan alması üzerine okullar bugün tatil edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde 3 deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka İçmeler Köyü olan ilk deprem 08.05\'te 6 kilometre derinlikte 2.7 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka merkez olan ikinci deprem 08.20\'de 5.4 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka İçmeler olan üçüncü deprem 08.55\'te 8.6 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara neden olmadı.
İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada Gölyaka\'da meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün tatil edildiği ifade edildi. Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

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