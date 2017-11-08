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(Görüntülü Haber) Düzce'de freni boşalan tanker, 6 araca çarpıp kahvehaneye girdi: 2 ölü 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA) - DÜZCE’nin Kaynaşlı İlçesi’nde kimyasal madde yüklü tanker, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahveye girdi

08 Kasım 2017 00:01

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA) - DÜZCE’nin Kaynaşlı İlçesi’nde kimyasal madde yüklü tanker, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahveye girdi. Kazada ilk belirlemelere göre kahvehanede oturan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Kaynaşlı Işıklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücüsünün ismi belirlenemeyen kimyasal madde yüklü tankerin iddiaya göre Bolu Dağı inişinde frenleri boşaldı. Duramayan tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Araç daha sonra bir bahçeye devrilerek durabildi. Kaza sırasında kahvehanede bulunan Ahmet Şen ve Sezgin Şahin tankerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kimyasal madde yüklü tankerden sızan gaz nedeniyle vatandaşlar kaza yerine yaklaştırılmadı. Tankerin altında başka bir ceset olabileceği ihtimaline karşı çevrede detaylı inceleme sürüyor.

Bu arada tankerin hızla kavşaktaki araçlara çarpıp kahvehaneye girmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

 

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