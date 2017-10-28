(Görüntülü Haber) Düzce'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Çevre yolunun Musababa Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. Kaynaşlı’dan Konuralp yönüne giden 68 yaşındaki Selami Saltuk\'un kullandığı 81 AK 697 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen ve orta refüjdeki aydınlatma direği ile bariyerlere çarparak duran beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı dökerken, çevrede toplananlar, aracın yakıt deposundan motorin akmasına rağmen çalışmaları izledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

