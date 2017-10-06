(Görüntülü Haber) Düzce Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş\'in istifasının ardından toplanan belediye meclisinde Ak Partili üye Dursun Ay, yeni başkan seçildi.



2014\'te Düzce Belediye Başkanı seçildikten sonra yeni aldığı audi makam otomobili ve 9 akrabasını belediyede çalıştırdığı iddiasıyla gündeme gelen Mehmet Keleş, işadamı olan damadı Emre Kurt\'un geçen Ağustos ayında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmasından sonra geçen hafta görevinden istifa etti. Keleş\'in istifası ardından Ak Partili meclis üyeleri Dursun Ay, Hasan Küçük, Murat Caymaz ve Gönül Asuk, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Parti genel merkezi 4 isim arasında Dursun Ay\'ın aday olmasına karar verdi.



Bugün olağanüstü toplanan Düzce Belediye Meclisi\'nde seçim yapıldı. 21 Ak Partili üyenin yanında 10 üyesi bulunan MHP, Dursun Ay\'ın karşısına aday çıkarmadı. Yapılan seçimde ilk iki turda gerekli olan 3’te 2’lik oy çoğunluğu sağlanamadı. 3\'üncü turda 21 Ak Partili meclis üyesi Dursun Ay\'a oy verirken, MHP\'li 10 üye ise boş oy attı. 3\'üncü tur sonunda Ak Partili Dursun Ay, Düzce Belediye Başkanı seçildi.



Belediye Başkanı Dursun Ay, Mehmet Keleş\'in istifası ardından göreve talip olduğuna vurgu yaparak, \"Teşkilatımızda yapılan temayüllerden sonra Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Merkezimizin teveccühü ile aday olduğum Düzce Belediye Başkanlığı’na meclisimizin yapılan oylaması ile seçildim. Yüce rabbim nasip ederse siz değerli hemşerilerimizin 2019 yerel seçimlerine kadar hizmetinde olacağım. Rabbim bu zor ve kutlu görevde beni ve mesai arkadaşlarımız utandırmasın\" dedi.



Tebrikleri kabul eden Başkan Ay, daha sonra Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli’den başkanlık mührünü teslim aldı.